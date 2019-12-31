Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2003, N 50, ст. 4844; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8, 21; N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 1, ст. 8; N 2, ст. 171; N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6079; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3582; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 48, ст. 5733; N 51, ст. 6151; N 52, ст. 6450; 2010, N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4185; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 27, ст. 3873; N 49, ст. 7030, 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 47, ст. 6400; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, 3480; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6656, 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4343; N 45, ст. 6202; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 22, ст. 3093; N 26, ст. 3861; N 27, ст. 4277, 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 1, ст. 7; N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 24, ст. 3409; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7495, 7525, 7528, 7529; N 53, ст. 8420, 8430; 2019, N 16, ст. 1825; N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101, 4104, 4105; N 31, ст. 4437, 4466; N 44, ст. 6181) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) абзац тридцатый признать утратившим силу;

б) дополнить новыми абзацами тридцать первым и тридцать вторым следующего содержания:

"казначейский счет - счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами;

единый казначейский счет - банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации (в кредитных организациях - в иностранной валюте) для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния;";

в) абзац тридцать первый считать абзацем тридцать третьим и изложить его в следующей редакции:

"единый счет бюджета - казначейский счет (совокупность казначейских счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) в Федеральном казначействе отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для осуществления и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета;";

г) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания:

"казначейское обслуживание - проведение Федеральным казначейством в системе казначейских платежей операций участников системы казначейских платежей с денежными средствами с их отражением на соответствующих казначейских счетах;";

д) абзацы тридцать второй - пятьдесят третий считать соответственно абзацами тридцать пятым - пятьдесят шестым;

е) абзац пятьдесят четвертый считать абзацем пятьдесят седьмым и в нем слова "на едином счете бюджета" заменить словами "на едином казначейском счете или на едином счете бюджета", слова "кассовых выплат" заменить словом "перечислений";

ж) абзацы пятьдесят пятый и пятьдесят шестой считать соответственно абзацами пятьдесят восьмым и пятьдесят девятым;

з) дополнить абзацем следующего содержания:

"временно свободные средства - остаток денежных средств, образовавшийся на едином казначейском счете или на едином счете бюджета вследствие разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на счет и переводов (перечислений) со счета.";

2) в статье 7:

а) в абзаце четырнадцатом слово "кассового" заменить словом "казначейского", слова "исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;

б) в абзаце пятнадцатом слово "кассового" заменить словом "казначейского", слова "исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" исключить;

в) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"определение основ функционирования системы казначейских платежей;";

г) абзацы шестнадцатый - двадцать восьмой считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать девятым;

3) статью 382 изложить в следующей редакции:

"Статья 382. Принцип единства кассы

Принцип единства кассы означает зачисление всех поступлений в бюджет на единый счет бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с единого счета бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых за пределами территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

4) в пункте 1 статьи 40:

а) в абзаце первом слова "счета органов Федерального казначейства для их распределения этими органами" заменить словами "казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, для их распределения органами Федерального казначейства";

б) в абзаце втором слова "поручению (уведомлению)" заменить словом "распоряжению";

в) в абзаце третьем слова "дня получения от учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки со своих счетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта," заменить словами "зачисления поступлений от доходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений";

5) в пункте 21 статьи 56:

а) в абзаце первом слова "на счета" заменить словами "на казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений";

б) в абзаце втором слова "на счета" заменить словами "на казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений";

6) абзац четвертый пункта 1 статьи 781 дополнить предложением следующего содержания: "Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.";

7) пункт 7 статьи 783 признать утратившим силу;

8) в пункте 1 статьи 80:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.";

б) абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова "за счет средств федерального" заменить словами "из федерального", слова "в определяемом ими порядке" исключить;

в) абзац третий считать абзацем четвертым;

9) в статье 932:

а) в абзаце шестом пункта 1 слова "остатков средств на счете бюджета" заменить словами "остатка средств на едином счете бюджета";

б) в пункте 9 слова "Центральным банком Российской Федерации" исключить;

10) в пункте 31 статьи 934 слова "бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета" заменить словами "взыскание задолженности по бюджетным кредитам на пополнение остатка средств на едином счете бюджета";

11) в статье 936:

а) в наименовании слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

б) в пункте 1 слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином", слова "за счет остатка средств на едином счете" заменить словами "за счет временно свободных средств единого счета";

в) в пункте 2 слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

г) в пункте 3 слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

д) в пункте 4 слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

е) в абзаце первом пункта 41 слова "остатка средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

ж) в пункте 42 слова "остатка средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

з) в абзаце первом пункта 5 слова "остатков средств на счете бюджета" заменить словами "остатка средств на едином счете бюджета";

и) в пункте 6:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Субъект Российской Федерации, государственный внебюджетный фонд Российской Федерации не вправе привлекать бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета при наличии размещенных в соответствии со статьей 2361 настоящего Кодекса временно свободных средств (за исключением средств для финансирования накопительной пенсии) и не вправе осуществлять размещение временно свободных средств (за исключением средств для финансирования накопительной пенсии) при наличии обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.";

к) в пункте 7 слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

л) в пункте 8 слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

м) в пункте 9 слова "остатков средств на" заменить словами "остатка средств на едином";

12) в статье 94:

а) в пункте 4:

в абзаце седьмом слова "организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации" исключить;

в абзаце восьмом слова "в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения направляются" заменить словами "направляются в установленном Правительством Российской Федерации порядке", слово "соответствующих" исключить;

б) пункт 5 признать утратившим силу;

13) в статье 95:

а) в абзаце семнадцатом пункта 1 слова "по учету средств" исключить;

б) пункт 4 признать утратившим силу;

14) в статье 96:

а) в абзаце девятом части второй слова "по учету средств" исключить;

б) часть четвертую признать утратившей силу;

15) пункт 1 статьи 9612 после слов "на отдельных" дополнить словом "банковских";

16) в статье 130:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) в абзаце втором пункта 5 цифры "2 - 4" заменить словами "3 и 4";

в) абзац третий пункта 6 признать утратившим силу;

17) пункт 71 статьи 136 изложить в следующей редакции:

"71. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в случаях, установленных настоящим Кодексом, может осуществляться в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты.";

18) статью 148 признать утратившей силу;

19) в пункте 3 статьи 154 слово "кассовому" заменить словом "казначейскому";

20) в статье 155:

а) пункт 1 после слов "основные направления" дополнить словами "единой государственной";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Центральный банк Российской Федерации обслуживает единый казначейский счет в валюте Российской Федерации, банковские счета Федерального казначейства в валюте Российской Федерации, предназначенные для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям, за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 156 настоящего Кодекса, иные банковские счета в валюте Российской Федерации, банковские счета в иностранных валютах для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния и иные банковские счета для учета операций с денежными средствами в иностранных валютах, по которым условиями договора банковского счета предусмотрена уплата процентов Центральным банком Российской Федерации, иные банковские счета для учета операций с денежными средствами в иностранных валютах, открываемые Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом.";

в) дополнить пунктами 4 - 8 следующего содержания:

"4. Центральный банк Российской Федерации:

1) без взимания платы:

обслуживает единый казначейский счет в валюте Российской Федерации, банковские счета Федерального казначейства в валюте Российской Федерации, предназначенные для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям, иные банковские счета в валюте Российской Федерации, банковские счета в иностранных валютах для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния и иные банковские счета для учета операций с денежными средствами в иностранных валютах, по которым условиями договора банковского счета предусмотрена уплата процентов Центральным банком Российской Федерации;

оказывает Федеральному казначейству услуги по переводу денежных средств;

проводит операции в валюте Российской Федерации по приему наличных денежных средств от участников системы казначейских платежей и по их обеспечению наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации;

предоставляет на бумажном носителе Федеральному казначейству экземпляры распоряжений о переводе денежных средств, исполненных в электронной форме, в случаях, предусмотренных правилами платежной системы Центрального банка Российской Федерации;

оказывает Федеральному казначейству информационные услуги в платежной системе Центрального банка Российской Федерации, а также услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

2) без взимания комиссионного вознаграждения обслуживает иные банковские счета для учета операций с денежными средствами в иностранных валютах, если иное не установлено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально представляет в Федеральное казначейство информацию о счетах и об остатках на счетах на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях:

1) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

2) органам управления государственными внебюджетными фондами;

3) получателям бюджетных средств для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, поступающими в их временное распоряжение;

4) государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям.

6. Центральный банк Российской Федерации приостанавливает операции по счетам, указанным в пункте 5 настоящей статьи, открытым с нарушением настоящего Кодекса и иных федеральных законов, предусматривающих требования к открытию указанных счетов, на основании представлений о приостановлении операций, направляемых Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

В случае приостановления операций по счетам, указанным в настоящем пункте, на основании представлений территориальных органов Федерального казначейства Центральный банк Российской Федерации осуществляет перевод остатков денежных средств с указанных счетов на единый казначейский счет по указанию территориальных органов Федерального казначейства, направивших соответствующие представления о приостановлении операций, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Счета, указанные в настоящем пункте, подлежат закрытию Центральным банком Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем перевода остатков денежных средств с указанных счетов на единый казначейский счет.

7. Центральный банк Российской Федерации представляет в Федеральное казначейство информацию о счетах и об остатках на счетах по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях:

1) Федеральному казначейству и его территориальным органам;

2) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

3) органам управления государственными внебюджетными фондами;

4) получателям бюджетных средств;

5) государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям;

6) государственным (муниципальным) унитарным предприятиям;

7) государственным корпорациям (компаниям).

8. Указанная в пункте 7 настоящей статьи информация не представляется Центральным банком Российской Федерации в отношении счетов, информация о которых представляется Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.";

21) в статье 156:

а) в пункте 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Кредитные организации, соответствующие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, отбираемые территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации, обслуживают банковские счета Федерального казначейства, предназначенные для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, определенных статьей 2428 настоящего Кодекса, а также единый казначейский счет в иностранной валюте.";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Федеральное казначейство и финансовые органы субъектов Российской Федерации, соответствующие требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 2 статьи 236 настоящего Кодекса, вправе на безвозмездной основе открывать счета в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в клиринговых организациях и депозитариях.";

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Кредитные организации приостанавливают операции по счетам, указанным в пункте 5 статьи 155 настоящего Кодекса, открытым с нарушением настоящего Кодекса и иных федеральных законов, предусматривающих требования к открытию указанных счетов, на основании представлений о приостановлении операций, направляемых территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

В случае приостановления операций по счетам, указанным в настоящем пункте, на основании представлений территориальных органов Федерального казначейства кредитная организация осуществляет перевод остатков денежных средств с указанных счетов на единый казначейский счет по указанию территориальных органов Федерального казначейства, направивших соответствующие представления о приостановлении операций, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Счета, указанные в настоящем пункте, подлежат закрытию кредитными организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем перевода остатков денежных средств с указанных счетов на единый казначейский счет.";

22) абзац первый пункта 3 статьи 158 после слов "федерального бюджета" дополнить словами "(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)", после слов "бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами "(территориального государственного внебюджетного фонда)";

23) в статье 165:

а) в абзаце двадцать пятом слово "кассовыми" исключить;

б) абзац тридцатый после слов "порядок формирования" дополнить словами "(внесения изменений)";

в) абзац сорок четвертый дополнить словами ", а также перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

г) в абзаце сорок шестом слова "настоящей статьей" заменить словами "настоящим Кодексом";

24) в статье 1661:

а) в пункте 1:

в абзаце третьем слова "соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации," заменить словами "казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений";

в абзаце четвертом слова "по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовое обслуживание исполнения которых в соответствии с настоящим Кодексом осуществляется Федеральным казначейством, и иные счета для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации," заменить словами ", указанные в статьях 155 и 156 настоящего Кодекса, и";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"направляет в подразделения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации и иностранных валютах по счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, поступающими в их временное распоряжение, государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям в подразделениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях с нарушением настоящего Кодекса и иных федеральных законов, предусматривающих требования к открытию указанных счетов, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;";

абзац восьмой признать утратившим силу;

в абзаце девятом слова "на едином счете федерального бюджета" заменить словами "на едином казначейском счете";

в абзаце десятом слова "кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами "казначейского обслуживания";

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

"осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых счетов в соответствии со статьями 2201 и 2202 настоящего Кодекса;

ведет в соответствии с утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации порядками реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, реестр соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, реестр получателей субсидий, взносов в уставный (складочный) капитал, источником финансового обеспечения предоставления которых являются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (реестр конечных получателей);";

в абзаце тринадцатом слова "представленные Министерством" заменить словами "полученные от Министерства";

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"представляет распоряжения о переводе денежных средств для осуществления операций по банковским счетам Федерального казначейства, входящим в состав единого казначейского счета, а также в установленном им порядке осуществляет прогнозирование движения средств на едином казначейском счете;";

абзацы пятнадцатый - семнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым - восемнадцатым;

абзац восемнадцатый считать абзацем девятнадцатым и изложить его в следующей редакции:

"ведет казначейский учет операций по исполнению федерального бюджета, составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом, иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, казначейскую отчетность в соответствии со статьей 2642-1 настоящего Кодекса, а также отчетность об исполнении федерального бюджета;";

абзацы девятнадцатый - двадцать первый считать соответственно абзацами двадцатым - двадцать вторым;

абзац двадцать второй считать абзацем двадцать третьим и в нем слова "на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации проведение кассовых выплат" заменить словами "на единых счетах бюджетов перечисление";

абзацы двадцать третий и двадцать четвертый считать соответственно абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым;

абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать шестым и в нем слова "организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" заменить словами "участников системы казначейских платежей";

абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым и изложить его в следующей редакции:

"осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета в соответствии со статьей 2361 настоящего Кодекса;";

абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым и признать их утратившими силу;

абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым и в нем слова "настоящей статьей" заменить словами "настоящим Кодексом";

абзац тридцатый считать абзацем тридцать первым и в нем слова "создание и" исключить;

абзац тридцать первый считать абзацем тридцать вторым и в нем слово "создание," исключить;

абзацы тридцать второй и тридцать третий считать соответственно абзацами тридцать третьим и тридцать четвертым;

абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать пятым и в нем слова "(или) принимаемыми в соответствии с ним" исключить;

б) пункт 2 признать утратившим силу;

25) статью 168 признать утратившей силу;

26) в статье 2151:

а) в части четвертой слово "Кассовое" заменить словом "Казначейское";

б) часть пятую признать утратившей силу;

в) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Для казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 382 настоящего Кодекса открываются единые счета бюджетов, через которые осуществляются все операции по исполнению бюджетов.";

27) в пункте 3 статьи 217:

а) в абзаце восьмом слова "безвозмездных поступлений" заменить словами "имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений", слова "указанных межбюджетных трансфертов" заменить словами "указанных средств";

б) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;";

в) абзацы одиннадцатый - четырнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - пятнадцатым;

28) в статье 2171:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "кассовых поступлений" заменить словом "поступлений", слова "кассовых выплат" заменить словом "перечислений", дополнить словами "в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств";

абзац второй признать утратившим силу;

б) в пункте 2:

в абзаце втором слова "кассовых выплат" заменить словом "перечислений";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета осуществляет Федеральное казначейство.";

29) в статье 218:

а) в абзаце втором слова "со счетов органов Федерального казначейства" заменить словами "с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений";

б) в абзаце шестом слова "счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации," заменить словами "казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации";

30) в статье 219:

а) в пункте 4 слова "платежными и" заменить словами "распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и", слова "платежными документами" заменить словом "распоряжениями";

б) в абзаце шестом пункта 5 слова "платежном документе" заменить словом "распоряжении";

в) в пункте 6 слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

31) статью 2201 изложить в следующей редакции:

"Статья 2201. Лицевые счета

1. Учет операций администраторов доходов бюджетов производится на лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.

2. Учет операций по исполнению федерального бюджета производится на лицевых счетах, открываемых в Федеральном казначействе, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом.

3. Учет операций по исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации производится на лицевых счетах, открываемых соответственно в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органам управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в Федеральном казначействе, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом.

4. Учет операций по исполнению бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов производится на лицевых счетах, открываемых в Федеральном казначействе.

5. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), государственных внебюджетных фондов и подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им соответственно в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органе управления государственным внебюджетным фондом.

6. Учет операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) производится на лицевых счетах, открываемых им соответственно в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), за исключением случаев, установленных федеральными законами.

7. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), производится на лицевых счетах, открываемых им соответственно в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), за исключением случаев, установленных федеральными законами.

8. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям, другим юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, сведения о которых включены в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

9. Открытие и ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) осуществляются в порядке, установленном соответственно Федеральным казначейством, органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным казначейством.

10. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к соответствующим видам казначейских счетов, определенным статьей 24214 настоящего Кодекса.";

32) дополнить статьей 2202 следующего содержания:

"Статья 2202. Осуществление Федеральным казначейством отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами

1. В случае обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) Федеральное казначейство осуществляет отдельные функции финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные:

1) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета операций по исполнению бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

2) с доведением бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования (далее в настоящей статье - бюджетные данные) до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

3) с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

4) с санкционированием операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

5) с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

6) с проведением и санкционированием операций по расходам бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими учреждениями из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

7) с санкционированием операций по расходам юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, которым открыты лицевые счета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

8) с привлечением на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возвратом привлеченных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 9 статьи 2361 настоящего Кодекса.

2. В случае обращения органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации Федеральное казначейство осуществляет отдельные функции органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, связанные с открытием и ведением лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям средств бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, а также в случае обращения органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом Федеральное казначейство осуществляет отдельные функции органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, связанные:

1) с доведением бюджетных данных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета государственного внебюджетного фонда и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда;

2) с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета государственного внебюджетного фонда;

3) с санкционированием операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей средств бюджета государственного внебюджетного фонда;

4) с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета государственного внебюджетного фонда.

4. Порядок направления обращений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), органов управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и рассмотрения Федеральным казначейством обращений, предусмотренных настоящей статьей, устанавливает Министерство финансов Российской Федерации.

5. Особенности казначейского обслуживания в случае осуществления Федеральным казначейством функций, указанных в подпунктах 1-7 пункта 1 и пунктах 2 и 3 настоящей статьи, устанавливает Федеральное казначейство.

6. Федеральное казначейство осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации и главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.

7. Прекращение осуществления Федеральным казначейством отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) производится на основании обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.";

33) дополнить статьей 2361 следующего содержания:

"Статья 2361. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета

1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета заключаются в размещении временно свободных средств единого счета бюджета и в привлечении средств для обеспечения остатка средств на едином счете бюджета.

2. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета включаются:

1) размещение средств с единого счета федерального бюджета на депозитах и их возврат в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса;

2) привлечение на единый счет федерального бюджета и возврат привлеченных средств в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

3) предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и их возврат в соответствии со статьей 936 настоящего Кодекса;

4) другие операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, осуществляемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Федеральное казначейство от имени Российской Федерации размещает временно свободные средства единого счета федерального бюджета и привлекает средства для обеспечения остатка средств на едином счете федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Федеральное казначейство в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, привлекает на единый счет федерального бюджета остатки средств за счет средств на единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых Федеральному казначейству, и осуществляет возврат привлеченных на единый счет федерального бюджета остатков средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

5. Положения пункта 4 настоящей статьи не распространяются на остатки средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии (накопительной пенсии), дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, управление которыми осуществляется в соответствии с законодательством об инвестировании средств пенсионных накоплений в Российской Федерации.

6. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации включаются:

1) размещение средств с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации на банковских депозитах и их возврат в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса;

2) привлечение на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации и возврат привлеченных средств в соответствии с пунктами 8 и 11-13 настоящей статьи;

3) другие операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации (если в бюджете субъекта Российской Федерации расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации), осуществляемые в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

7. Финансовый орган субъекта Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации размещает временно свободные средства единого счета бюджета субъекта Российской Федерации и привлекает средства для обеспечения остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

8. Финансовый орган субъекта Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, привлекает на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу субъекта Российской Федерации, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, отрытых органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых финансовому органу субъекта Российской Федерации.

9. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета включаются привлечение на единый счет местного бюджета и возврат привлеченных средств в соответствии с пунктами 10, 11 и 13 настоящей статьи.

10. Финансовый орган муниципального образования в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, привлекает остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых финансовому органу муниципального образования.

11. Финансовые органы субъектов Российской Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 12 настоящей статьи), финансовые органы муниципальных образований осуществляют возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

12. Финансовый орган субъекта Российской Федерации, в бюджете которого расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

13. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования), с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.";

34) статью 2411 признать утратившей силу;

35) в статье 242:

а) в абзаце втором пункта 3 слово "кассовое" заменить словом "казначейское";

б) в пункте 5:

абзац первый после слов "целевое назначение," дополнить словами "межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов,";

абзац четвертый после слов "целевое назначение," дополнить словами "межбюджетных трансфертах бюджетам государственных внебюджетных фондов,";

абзац шестой после слов "целевое назначение," дополнить словами "межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов,";

в) в пункте 8 слова "кассовых выплат" заменить словом "перечислений";

36) в статье 2423:

а) наименование после слов "федерального бюджета" дополнить словами "(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)";

б) пункт 1 после слов "федерального бюджета" дополнить словами "(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)";

в) в абзаце втором пункта 2 слова "пунктах 3 и 4" заменить словами "пункте 3";

г) в пункте 3:

абзац первый после слов "федерального бюджета" дополнить словами "(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)";

в абзаце втором после слов "средств федерального бюджета" дополнить словами "(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)", слова "платежный документ на перечисление средств в размере" заменить словами "распоряжение на сумму";

в абзаце пятом слово "всех" исключить, слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, а также распоряжений";

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя течение оставшегося срока, предусмотренного абзацем первым пункта 3 настоящей статьи, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 32 статьи 2421 настоящего Кодекса.";

е) в абзаце третьем пункта 4 слово "всех" исключить, слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, а также распоряжений";

ж) пункт 5 после слов "государственному органу" дополнить словами ", органу управления государственным внебюджетным фондом", после слов "федерального бюджета" дополнить словами "(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)";

з) пункт 6 после слов "государственный орган" дополнить словами ", орган управления государственным внебюджетным фондом", после слов "федерального бюджета," дополнить словами "бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации,";

и) в пункте 7:

в абзаце первом слова "платежный документ на перечисление в установленном порядке средств для" заменить словами "распоряжение на сумму";

в абзаце втором слово "всех" исключить, слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, а также распоряжений";

к) в абзаце первом пункта 8 слово "всех" исключить, слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, а также распоряжений";

л) в абзаце третьем пункта 9 слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, а также распоряжений";

м) пункт 10 после слов "государственного органа" дополнить словами ", органа управления государственным внебюджетным фондом", после слов "федерального бюджета" дополнить словами ", бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации";

37) в статье 2424:

а) в наименовании после слов "бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами "(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)", слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

б) в пункте 1 после слов "бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами "(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)", слова "казенного учреждения субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенного учреждения";

в) в пункте 2:

в абзаце первом слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

в абзаце втором слова "пунктах 3 и 4" заменить словами "пункте 3", слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

г) в пункте 3:

в абзаце первом слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", после слов "бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами "(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)";

в абзаце втором слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

в абзаце третьем после слов "за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", бюджета территориального государственного внебюджетного фонда", слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слова "платежное поручение на перечисление средств в размере" заменить словами "распоряжение на сумму", после слов "получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами "(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)";

в абзаце шестом слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слово "всех" исключить, слова "казенных учреждений субъектов Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, иных расходов на оказание медицинской помощи из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также распоряжений";

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя течение оставшегося срока, предусмотренного абзацем первым пункта 3 настоящей статьи, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 32 статьи 2421 настоящего Кодекса.";

е) в пункте 4 после слов "органу государственной власти" дополнить словами "(органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом)", после слов "бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами "(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)", слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

ж) в пункте 5 после слов "Орган государственной власти" дополнить словами "(орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом)", после слов "бюджета субъекта Российской Федерации," дополнить словами "бюджета территориального государственного внебюджетного фонда,", слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

з) в пункте 6:

в абзаце первом слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слова "платежное поручение на перечисление в установленном порядке средств для" заменить словами "распоряжение на сумму";

в абзаце втором слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слово "всех" исключить, слова "казенных учреждений субъектов Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, иных расходов на оказание медицинской помощи из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также распоряжений";

и) в пункте 7:

в абзаце первом слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слово "всех" исключить, слова "казенных учреждений субъектов Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, иных расходов на оказание медицинской помощи из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также распоряжений";

в абзаце втором слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

в абзаце третьем слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

к) в пункте 8:

в абзаце первом слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

в абзаце третьем слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений", слова "а также платежных документов" заменить словами "операций по осуществлению расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, иных расходов на оказание медицинской помощи из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также распоряжений";

л) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с органа государственной власти (органа управления государственным внебюджетным фондом), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, в порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или частично не исполненного исполнительного документа по денежным обязательствам получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, находящегося в ведении указанного органа, исполнительный документ о взыскании средств с органа государственной власти (органа управления государственным внебюджетным фондом), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, направляется в орган по месту открытия главному распорядителю средств бюджета субъекта Российской Федерации, органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом лицевого счета как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда для исполнения в порядке, установленном настоящим Кодексом.";

м) в пункте 10 слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

н) в пункте 11 слова "казенных учреждений субъекта Российской Федерации" заменить словами "казенных учреждений";

38) в статье 2425:

а) в абзаце втором пункта 2 слова "в пунктах 3 и 4" заменить словами "в пункте 3";

б) в пункте 3:

в абзаце третьем слова "платежное поручение на перечисление средств в размере" заменить словами "распоряжение на сумму";

в абзаце шестом слово "всех" исключить, слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя течение оставшегося срока, предусмотренного абзацем первым пункта 3 настоящей статьи, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 32 статьи 2421 настоящего Кодекса.";

г) в пункте 6:

в абзаце первом слова "платежное поручение на перечисление в установленном порядке средств для" заменить словами "распоряжение на сумму";

в абзаце втором слово "всех" исключить, слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

д) в абзаце первом пункта 7 слово "всех" исключить, слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

е) в абзаце третьем пункта 8 слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

39) в статье 2426:

а) пункт 1 дополнить словами "(далее в настоящей статье - лицевые счета должника)";

б) в пункте 3:

в абзаце втором слова "платежный документ на перечисление средств в размере" заменить словами "распоряжение на сумму";

в абзаце третьем слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

в) пункт 4 после слов "государственному органу" дополнить словами ", органу управления государственным внебюджетным фондом";

г) пункт 5 после слов "государственный орган" дополнить словами ", орган управления государственным внебюджетным фондом";

д) в пункте 6:

в абзаце первом слова "платежный документ на перечисление в установленном порядке средств для" заменить словами "распоряжение на сумму";

в абзаце втором слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

е) в абзаце первом пункта 7 слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";

40) раздел VIII дополнить главами 242 и 243 следующего содержания:

"Глава 242. Система казначейских платежей

Статья 2427. Основы функционирования системы казначейских платежей

1. Система казначейских платежей является совокупностью участников и оператора системы казначейских платежей, взаимодействующих по правилам организации и функционирования системы казначейских платежей.

2. Особенности взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации.

3. Федеральное казначейство является оператором системы казначейских платежей, обеспечивающим функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений, осуществление операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей на основании указанных распоряжений, взаимодействие участников системы казначейских платежей в порядке, установленном правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

4. Федеральное казначейство и его территориальные органы являются прямыми участниками платежной системы Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.

5. Правила организации и функционирования системы казначейских платежей устанавливает Федеральное казначейство по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Статья 2428. Участники системы казначейских платежей

1. В системе казначейских платежей предусматривается прямое и косвенное участие в осуществлении операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей.

2. Прямыми участниками системы казначейских платежей являются:

1) Федеральное казначейство;

2) финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органы управления государственными внебюджетными фондами;

3) администраторы доходов бюджетов, получатели средств федерального бюджета, получатели средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета, администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;

4) федеральные бюджетные и автономные учреждения;

5) юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе.

3. Косвенными участниками системы казначейских платежей являются:

1) получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, администраторы источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;

2) бюджетные и автономные учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные бюджетные и автономные учреждения);

3) юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

4. Участники системы казначейских платежей, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в случае передачи Федеральному казначейству отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации в соответствии со статьей 2202 настоящего Кодекса являются прямыми участниками системы казначейских платежей.

Статья 2429. Казначейские платежи

1. Казначейским платежом является осуществление операции по казначейскому счету (казначейским счетам) участника (участников) системы казначейских платежей.

2. Казначейские платежи осуществляются прямыми участниками системы казначейских платежей путем представления распоряжений оператору системы казначейских платежей, косвенными участниками системы казначейских платежей путем представления распоряжений прямым участникам системы казначейских платежей, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 2428 настоящего Кодекса.

3. Участником системы казначейских платежей может быть представлено распоряжение, являющееся основанием для совершения перевода денежных средств на счета, открытые в Центральном банке Российской Федерации, кредитных организациях и иностранных банках. В этом случае Федеральное казначейство представляет распоряжение о переводе денежных средств с банковского счета Федерального казначейства, обслуживаемого в соответствии с пунктом 2 статьи 155 или пунктом 4 статьи 156 настоящего Кодекса.

Статья 24210. Прием к исполнению распоряжений участников системы казначейских платежей

1. Федеральное казначейство при приеме к исполнению распоряжения от прямого участника системы казначейских платежей удостоверяется в праве прямого участника системы казначейских платежей распоряжаться денежными средствами на соответствующем казначейском счете, в том числе удостоверяется в правах лиц, совершающих от имени прямого участника системы казначейских платежей операцию по казначейскому счету, в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 5 статьи 2427 настоящего Кодекса.

2. Прямой участник системы казначейских платежей при приеме к исполнению распоряжения косвенного участника системы казначейских платежей удостоверяется в праве косвенного участника системы казначейских платежей представлять распоряжение, в том числе удостоверяется в правах лиц, составивших распоряжение, в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 5 статьи 2427 настоящего Кодекса.

Статья 24211. Использование электронных средств платежа при переводе денежных средств в пользу участников системы казначейских платежей

1. Особенности приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств на единый казначейский счет при использовании электронных средств платежа устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи прием к исполнению распоряжений о переводе денежных средств на единый казначейский счет при использовании национальных платежных инструментов осуществляется кредитными организациями без взимания платы.

3. Эмиссия платежных карт, являющихся национальными платежными инструментами, для использования участниками системы казначейских платежей осуществляется кредитными организациями без взимания платы.

Статья 24212. Основы функционирования единого казначейского счета

1. Денежные средства единого казначейского счета формируются за счет остатков денежных средств участников системы казначейских платежей, определенных статьей 2428 настоящего Кодекса, на казначейских счетах, указанных в статье 24214 настоящего Кодекса, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния.

2. Федеральное казначейство представляет распоряжения о переводе денежных средств для осуществления операций по банковским счетам Федерального казначейства, входящим в состав единого казначейского счета, а также в установленном им порядке осуществляет прогнозирование движения средств на едином казначейском счете.

3. Территориальный орган Федерального казначейства представляет распоряжения о переводе денежных средств для осуществления операций в валюте Российской Федерации по банковским счетам Федерального казначейства, входящим в состав единого казначейского счета, в том числе открытым другим территориальным органам Федерального казначейства.

4. Прием к исполнению и исполнение распоряжений о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации с банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, осуществляются в пределах суммы остатков денежных средств на указанных банковских счетах. Порядок приема и исполнения указанных распоряжений устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

5. Не допускается обращение взыскания на денежные средства единого казначейского счета.

6. Безотзывность перевода денежных средств на единый казначейский счет наступает с момента представления плательщиком в банк распоряжения о переводе денежных средств при условии достаточности денежных средств для его исполнения.

Статья 24213. Управление остатками средств на едином казначейском счете

1. Операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете заключаются в размещении временно свободных средств единого казначейского счета и привлечении средств для обеспечения остатка средств на едином казначейском счете.

2. В состав операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете включаются:

1) размещение средств на депозитах и их возврат в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) другие операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете, осуществляемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете осуществляет Федеральное казначейство.

4. Средства, полученные от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, зачисляются на соответствующие казначейские счета в порядке и случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

Глава 243. Казначейское обслуживание

Статья 24214. Основы казначейского обслуживания

1. Для казначейского обслуживания в Федеральном казначействе открываются следующие виды казначейских счетов:

1) единый счет бюджета;

2) казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений;

3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;

4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений;

5) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния;

6) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями;

7) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в случаях, установленных настоящим Кодексом, а также иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.

2. На казначейских счетах учитываются денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе субъекта Российской Федерации, муниципального образования).

3. Казначейские счета открываются в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. Порядок казначейского обслуживания устанавливает Федеральное казначейство.

5. Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете.

Статья 24215. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов

1. Казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется с открытием соответственно единого счета федерального бюджета Федеральному казначейству, единого счета бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), единого счета бюджета государственного внебюджетного фонда органу управления государственным внебюджетным фондом.

2. Получатели средств федерального бюджета, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета, а также финансовые органы субъекта Российской Федерации (муниципального образования), получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), администраторы источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), органы управления государственным внебюджетным фондом, получатели средств бюджета государственного внебюджетного фонда, администраторы источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда, являющиеся прямыми участниками системы казначейских платежей, распоряжаются денежными средствами на едином счете соответствующего бюджета в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

3. Федеральное казначейство представляет финансовым органам информацию об операциях по исполнению соответствующих бюджетов, а также информацию об операциях по исполнению иных бюджетов, входящих в консолидированный бюджет соответствующей территории.

Статья 24216. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

1. Поступления в бюджетную систему Российской Федерации подлежат зачислению на казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений.

2. Федеральное казначейство осуществляет учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисляет распределенные суммы поступлений на единые счета соответствующих бюджетов в соответствии с положениями статьи 40 настоящего Кодекса.

3. Федеральное казначейство учитывает поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов (администраторов источников финансирования дефицита бюджетов).

4. Администраторы доходов бюджетов (администраторы источников финансирования дефицита бюджетов) в соответствии с настоящим Кодексом осуществляют свои бюджетные полномочия по поступлениям, учтенным на открытых им лицевых счетах администраторов доходов бюджетов (администраторов источников финансирования дефицита бюджетов), принимают решения и формируют распоряжения на проведение операций по возврату (зачету, уточнению) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и направляют указанные распоряжения в Федеральное казначейство для исполнения.

Статья 24217. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

1. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, осуществляется с открытием в Федеральном казначействе казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение.

2. Казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда, открываются соответственно Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом.

3. Получатели средств федерального бюджета, получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), получатели средств бюджета государственного внебюджетного фонда, лицевые счета по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, которым открыты в Федеральном казначействе, распоряжаются денежными средствами на соответствующих казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, осуществляется после санкционирования указанных операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 24218. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений

1. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений осуществляется с открытием в Федеральном казначействе казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.

2. Операции со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) производятся на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых соответственно Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

3. Бюджетные и автономные учреждения распоряжаются денежными средствами на соответствующих казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24219. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями

1. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, осуществляется с открытием в Федеральном казначействе казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

2. Операции со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, производятся на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых соответственно Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

3. Юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, распоряжаются денежными средствами на соответствующих казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24220. Казначейское обслуживание операций со средствами Фонда национального благосостояния

1. Казначейское обслуживание операций со средствами Фонда национального благосостояния осуществляется с открытием Федеральному казначейству казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния.

2. При казначейском обслуживании операций со средствами Фонда национального благосостояния Федеральному казначейству открываются отдельные банковские счета по учету средств федерального бюджета в соответствии со статьей 9612 настоящего Кодекса.

3. Операции со средствами Фонда национального благосостояния проводятся на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния с учетом положении статей 9610 - 9612 настоящего Кодекса.

Статья 24221. Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей осуществляется Федеральным казначейством с открытием в соответствии с положениями статей 155 и 156 настоящего Кодекса банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям.";

41) в статье 2641:

а) в пункте 2:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Ведение бюджетного учета в целях сбора, регистрации и обобщения информации об операциях, осуществляемых в системе казначейских платежей, в структуре бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) участников системы казначейских платежей, а также о результатах указанных операций (далее - казначейский учет) осуществляется Федеральным казначейством.";

абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова "планом счетов, включающим" заменить словами "планами счетов, включающими";

абзац третий считать абзацем четвертым и в нем слово "План" заменить словом "Планы", слова "инструкция по его применению" заменить словами "инструкции по их применению";

б) в абзаце втором пункта 4 слово "кассовых" исключить;

42) дополнить статьей 2642-1 следующего содержания:

"Статья 2642-1. Отчетность по операциям системы казначейских платежей

1. Отчетность по операциям системы казначейских платежей (казначейская отчетность) включает:

1) баланс операций в системе казначейских платежей;

2) отчет о движении денежных средств в системе казначейских платежей;

3) отчет об управлении остатками на едином казначейском счете;

4) пояснительную записку к балансу операций в системе казначейских платежей.

2. Баланс операций в системе казначейских платежей содержит данные о финансовых активах и финансовых обязательствах, отраженных на счетах казначейского учета в результате проведения операций в системе казначейских платежей на начало текущего финансового года и конец отчетного периода.

Отчет о движении денежных средств в системе казначейских платежей содержит данные по операциям с денежными средствами в системе казначейских платежей по соответствующим составным частям кодов бюджетной классификации Российской Федерации, являющихся едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Отчет об управлении остатками на едином казначейском счете содержит данные о результатах операций по управлению остатками на едином казначейском счете за отчетный период.

Пояснительная записка к балансу операций в системе казначейских платежей содержит анализ результатов проведенных операций, осуществляемых в системе казначейских платежей.

3. Формы казначейской отчетности и порядок ее составления, представления и утверждения устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

4. Федеральное казначейство представляет казначейскую отчетность в Министерство финансов Российской Федерации.

5. Федеральное казначейство обеспечивает публикацию казначейской отчетности на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Соглашения, заключенные между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями), органами управления государственными внебюджетными фондами и Федеральным казначейством до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии со статьей 168 Бюджетного кодекса Российской Федерации, действуют до окончания срока действия указанных соглашений, но не позднее 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин