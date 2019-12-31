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31.12.2019 14:07
Рубрика: В мире

Бывший канцлер Германии осудил санкции против "Северного потока-2"

Текст: Владимир Шилов

Санкции против "Северного потока-2" являются самой бесцеремонной в современной истории попыткой давления США на Европу. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США, - сказал он. - Мы разве принимаем в Бундестаге санкции против США в виде закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе?". По его словам, подобные демарши Вашингтона являются самыми бесцеремонными с момента воссоединения Германии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Этот проект необходим для энергетической безопасности Германии и Европы", - констатировал экс-канцлер.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, которая непосредственно занимается прокладкой труб по дну Балтийского моря, уже приостановила работу. Ранее в госдепе дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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