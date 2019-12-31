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31.12.2019 13:08
Рубрика: В мире

Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года. Француз устроил большой переполох после того, как при загадочных обстоятельствах скрылся из Токио. Бизнесмен доставил массу неприятностей местным полицейским и иммиграционным властям, которым еще предстоит объяснить, как у них из-под носа смогла уйти столь знаковая фигура.

Напомним, что Карлос Гон обвиняется местной прокуратурой в финансовых махинациях. Ранее он был отпущен на свободу под залог и находился в своей токийской квартире. Без специального разрешения мужчина не мог видеться даже со совей женой, а входная дверь его жилища была под круглосуточным видеоконтролем.

Фото: Пресс-служба Opel.
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В Токио теперь, похоже, все пытаются понять, как Карлос Гон сумел организовать побег. Над сложным ребусом ломают головы не только стражи порядка, но и журналисты. По всей видимости, француз давно и очень тщательно готовился к побегу. Очевидно, он не мог провернуть такое деликатное и рискованное дело в одиночку, у бизнесена явно были помощники.

О загадочном исчезновении Карлоса Гона не знали даже его адвокаты. Руководитель группы защитников француза Дзюнъитиро Хиронака признался, что был шокирован новостью о побеге своего клиента. Японец сказал, что общался с Гоном на католическое Рождество. Во всяком случае, все три паспорта топ-менеджера (у него французское, бразильское и ливанское гражданство - прим. "РГ") до сих пор находятся на руках у юристов, а работники японской иммиграционной службы не обнаружили в своей базе каких-либо данных о выезде предпринимателя. Некоторые говорят, что Гон пересек границу по поддельным документам, другие склоняются к версии, что по дипломатическому паспорту. Однако информагентство Киодо со ссылкой на ливанские источники сообщило, что экс-главу Nissan могли вывезти в коробке из-под музыкальных инструментов. Кроме того, подозреваемый в мошенничестве француз скорее всего вылетел с территории не столичного, а одного из региональных аэропортов островного государства.

На сегодня известна страна, в которой Карлос Гон решил скрыться от японского правосудия. "Я сейчас нахожусь в Ливане", - написал топ-менеджер в своем заявлении, на которое ссылается телерадиокомпания NHK. Туда он прилетел на частном самолете. По некоторой информации, Карлос Гон по пути из Токио в Бейрут некоторое время находился на территории Турции. Кстати, Ливан для Гона - хорошо знакомая страна, там он провел свое детство и юность, а сейчас владеет большим поместьем.

Карлос Гон после побега обрушился с критикой на японскую систему правосудия. По словам француза, его больше не будут удерживать в заложниках там, где отсутствует презумпция невиновности, распространена дискриминация и отрицаются базовые права человека. Бывший глава Nissan все предусмотрел и, видимо, может чувствовать себя в относительной безопасности, так как между Токио и Бейрутом отсутствует соглашение о взаимной выдаче преступников и подозреваемых в правонарушениях. Это дополнительная головная боль для дипломатов Страны восходящего солнца, которым теперь предстоят долгие, утомительные и, скорее всего, безрезультатные переговоры с ливанской стороной о выдаче француза.

Фото: iStock
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"Я не скрываюсь от правосудия - я бегу от несправедливости и политического преследования", - подытожил Карлос Гон. По убеждению бизнесмена, он стал жертвой заговора руководства автоконцерна Nissan, представителей японской прокуратуры и местных правительственных чиновников. Многое прояснится на следующей неделе. Карлос Гон уже анонсировал, что собирается, наконец, свободно пообщаться с прессой.

Напомним, что бывший топ-менеджер Nissan Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов. По некоторым данным, за пятилетний период он получил вознаграждения в размере около 8 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы. Впоследствии японские правоохранители выдвинули в отношении бизнесмена новые обвинения, в том числе они заподозрили француза в покрытии за счет компании понесенных им убытков от неудачных инвестиций. Весной этого года Гон был отпущен на свободу под залог. Судебное заседание по его делу должно было пройти в апреле 2020 года. Сам Карлос Гон настаивает на своей невиновности и политической подоплеке преследования.

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