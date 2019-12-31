Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии

Напомним, что Карлос Гон обвиняется местной прокуратурой в финансовых махинациях. Ранее он был отпущен на свободу под залог и находился в своей токийской квартире. Без специального разрешения мужчина не мог видеться даже со совей женой, а входная дверь его жилища была под круглосуточным видеоконтролем.

В Токио теперь, похоже, все пытаются понять, как Карлос Гон сумел организовать побег. Над сложным ребусом ломают головы не только стражи порядка, но и журналисты. По всей видимости, француз давно и очень тщательно готовился к побегу. Очевидно, он не мог провернуть такое деликатное и рискованное дело в одиночку, у бизнесена явно были помощники.

О загадочном исчезновении Карлоса Гона не знали даже его адвокаты. Руководитель группы защитников француза Дзюнъитиро Хиронака признался, что был шокирован новостью о побеге своего клиента. Японец сказал, что общался с Гоном на католическое Рождество. Во всяком случае, все три паспорта топ-менеджера (у него французское, бразильское и ливанское гражданство - прим. "РГ") до сих пор находятся на руках у юристов, а работники японской иммиграционной службы не обнаружили в своей базе каких-либо данных о выезде предпринимателя. Некоторые говорят, что Гон пересек границу по поддельным документам, другие склоняются к версии, что по дипломатическому паспорту. Однако информагентство Киодо со ссылкой на ливанские источники сообщило, что экс-главу Nissan могли вывезти в коробке из-под музыкальных инструментов. Кроме того, подозреваемый в мошенничестве француз скорее всего вылетел с территории не столичного, а одного из региональных аэропортов островного государства.

На сегодня известна страна, в которой Карлос Гон решил скрыться от японского правосудия. "Я сейчас нахожусь в Ливане", - написал топ-менеджер в своем заявлении, на которое ссылается телерадиокомпания NHK. Туда он прилетел на частном самолете. По некоторой информации, Карлос Гон по пути из Токио в Бейрут некоторое время находился на территории Турции. Кстати, Ливан для Гона - хорошо знакомая страна, там он провел свое детство и юность, а сейчас владеет большим поместьем.

Карлос Гон после побега обрушился с критикой на японскую систему правосудия. По словам француза, его больше не будут удерживать в заложниках там, где отсутствует презумпция невиновности, распространена дискриминация и отрицаются базовые права человека. Бывший глава Nissan все предусмотрел и, видимо, может чувствовать себя в относительной безопасности, так как между Токио и Бейрутом отсутствует соглашение о взаимной выдаче преступников и подозреваемых в правонарушениях. Это дополнительная головная боль для дипломатов Страны восходящего солнца, которым теперь предстоят долгие, утомительные и, скорее всего, безрезультатные переговоры с ливанской стороной о выдаче француза.

"Я не скрываюсь от правосудия - я бегу от несправедливости и политического преследования", - подытожил Карлос Гон. По убеждению бизнесмена, он стал жертвой заговора руководства автоконцерна Nissan, представителей японской прокуратуры и местных правительственных чиновников. Многое прояснится на следующей неделе. Карлос Гон уже анонсировал, что собирается, наконец, свободно пообщаться с прессой.

Напомним, что бывший топ-менеджер Nissan Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов. По некоторым данным, за пятилетний период он получил вознаграждения в размере около 8 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы. Впоследствии японские правоохранители выдвинули в отношении бизнесмена новые обвинения, в том числе они заподозрили француза в покрытии за счет компании понесенных им убытков от неудачных инвестиций. Весной этого года Гон был отпущен на свободу под залог. Судебное заседание по его делу должно было пройти в апреле 2020 года. Сам Карлос Гон настаивает на своей невиновности и политической подоплеке преследования.