Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования". Его заявление опубликовал телеканал CNBC.

"Я не стану заложником фальсифицированной судебной системы Японии, где вина заранее предполагается, широко распространена дискриминация, а основные права человека не соблюдаются", - отметил бывший топ-менеджер концерна.

Гон подчеркнул, что скрывается от "несправедливости и политического преследования" в Ливане.

"Теперь я могу, наконец, свободно общаться со средствами массовой информации, и начну это делать со следующей недели", - подчеркнул Гон.

По данным японского телеканала NHK, 65-летний француз мог выехать из Японии по чужому паспорту. Официально не значится в базе данных национальной иммиграционной службы выехавших из Японии в последние дни.