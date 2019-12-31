Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.12.2019 08:46
Рубрика: Япония

Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Текст: Владимир Шилов

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования". Его заявление опубликовал телеканал CNBC.

"Я не стану заложником фальсифицированной судебной системы Японии, где вина заранее предполагается, широко распространена дискриминация, а основные права человека не соблюдаются", - отметил бывший топ-менеджер концерна.

Фото: David Becker/Getty Images
СМИ: Карлос Гон присвоил себе 3 миллиона долларов из фонда Renault

Гон подчеркнул, что скрывается от "несправедливости и политического преследования" в Ливане.

"Теперь я могу, наконец, свободно общаться со средствами массовой информации, и начну это делать со следующей недели", - подчеркнул Гон.

По данным японского телеканала NHK, 65-летний француз мог выехать из Японии по чужому паспорту. Официально не значится в базе данных национальной иммиграционной службы выехавших из Японии в последние дни.