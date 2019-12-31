Карлос Гон нарушил домашний арест и выехал из Японии

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японии. Он прибыл в Бейрут на частном самолете из Турции.

Как сообщает Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы, Гон выехал из страны, не имея на это соответствующего разрешения. Об изменении Гону режима домашнего ареста информация не поступала.

Напомним, первый раз Гон и экс-член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года за нарушения японского финансового законодательства. Правда, тогда ему удалось оказаться на свободе.

В апреле этого года топ-менеджера снова арестовали. Против него были выдвинуты новые обвинения в финансовых махинациях. По данным следствия, он занижал размер своего вознаграждения на протяжении многих лет, скрыв в налоговой декларации доход почти в пять миллиардов долларов. Окружной суд Токио решил выпустить Карлос Гона из тюрьмы под залог 4,5 миллиона долларов. Наказание было заменено на домашний арест. Сам Гон считает, что пострадал в результате заговора в руководстве компании Nissan.