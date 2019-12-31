Новости

Карлос Гон нарушил домашний арест и выехал из Японии 05:08
Послы США и России обсудили взаимодействие двух стран 04:45
Упавшей в цирке Владивостока гимнастке сделали вторую операцию 04:40
Прирост населения США в 2019 году оказался самым низким за сто лет 04:12
Европе предрекли климатическую катастрофу 03:55
Почти 200 авиарейсов отменили на востоке Канады из-за ледяного дождя 03:50
Полиция убрала размещенные у здания парламента Грузии палатки 03:27
Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке 02:40
Пятна нефти вновь появились у берегов Бразилии 02:10
Россия и Украина подписали документы на транзит газа с 1 января 01:45
Более 50 тысяч человек остались без света на востоке Канады 01:22
Володин ответил на слова посла США о Второй мировой войне 00:56
В ЛНР обнаружили следы пыток у выданных Киевом пленных 00:35
В Каракас из России прибыла партия вакцины от гриппа 00:08
Трамп и Обама возглавили список самых уважаемых мужчин в США 30.12.2019
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 30.12.2019
Вышел трейлер фильма о Михаиле Калашникове 30.12.2019
Умер соратник Monty Python, актер и музыкант Нил Иннес 30.12.2019
В Таиланде госпитализирован российский актер Сергей Бадюк 30.12.2019
На 31-м году жизни умер актер из "Игры престолов" Эндрю Данбар 30.12.2019
В России уменьшилось число бедных людей 30.12.2019
Шведский лыжник извинился за нецензурную брань в адрес Большунова 30.12.2019
В Москве шесть человек пострадали в ДТП с трамваем 30.12.2019
Посольство РФ напомнило Польше о вкладе СССР в победу над фашизмом 30.12.2019
Главные автомобильные события 2019 года 30.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
31.12.2019 05:08
Рубрика: В мире

Карлос Гон нарушил домашний арест и выехал из Японии

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японии. Он прибыл в Бейрут на частном самолете из Турции.

Фото: iStock
В Нижнем Новгороде из колонии сбежал заключенный

Как сообщает Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы, Гон выехал из страны, не имея на это соответствующего разрешения. Об изменении Гону режима домашнего ареста информация не поступала.

Напомним, первый раз Гон и экс-член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года за нарушения японского финансового законодательства. Правда, тогда ему удалось оказаться на свободе.

В апреле этого года топ-менеджера снова арестовали. Против него были выдвинуты новые обвинения в финансовых махинациях. По данным следствия, он занижал размер своего вознаграждения на протяжении многих лет, скрыв в налоговой декларации доход почти в пять миллиардов долларов. Окружной суд Токио решил выпустить Карлос Гона из тюрьмы под залог 4,5 миллиона долларов. Наказание было заменено на домашний арест. Сам Гон считает, что пострадал в результате заговора в руководстве компании Nissan.

В мире Восточная Азия Япония Экономика Бизнес Крупные компании Компании Автомобилестроение Зарубежный автопром Renault

Главное сегодня

Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России
"Роскосмос" запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет
Лавров: Иранская ядерная сделка находится под угрозой развала
ФАС возбудила дело против Booking.com
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать