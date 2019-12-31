Электромобиль Mazda выйдет в продажу летом

Компания Mazda выведет на европейский рынок компактный кроссовер на электрической тяге MX-30 летом следующего года.

С 1 января следующего года на территории ЕС вступают в силу более строгие нормы выбросов углекислого газа для легковых и легких коммерческих автомобилей. Допустимая норма выброса СО2 в граммах на километр рассчитывается для каждого производителя исходя из средней массы его автомобилей.

Если проданные автомобили не выдерживают допустимого значения, производитель платит штраф в размере 95 евро за каждый грамм превышения в расчете на каждый проданный автомобиль. Тот, кто не сумел электрифицировать свой модельный ряд, допуски едва выдержит. Mazda как раз в группе риска.

Фото: Пресс-служба Mazda.

MX-30 построен малыми средствами с использованием серийных агрегатов кроссовера CX-30 как раз под разрыв между вступлением новых норм по СО2 и выпуском электромобилей на новой модульной платформе, разрабатываемой совместно с Toyota.

Глава европейского отделения компании Ясухиро Аояма в интервью Automotive News подтвердил, что фактически Mazda первое полугодие 2020 готовится работать в ЕС с убытком.

"Переходная" Mazda MX-30 будет оснащена относительно маленькой батареей емкостью 35,5 кВт*ч, с запасом хода при полном заряде 200 км. Хоть это и сулит ряд выигрышей, вроде небольшой снаряженной массы (менее 1700 кг) и бо́льшего простора внутри, для Mazda важнее выдержать цену до порога, за которым начинается Tesla. Предварительная цена электрокроссовера Mazda от 35 000 евро.

В России появления Mazda MX-30 ждать не стоит.