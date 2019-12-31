Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 509-ФЗ "О внесении изменения в статью 52 Федерального закона "О защите конкуренции"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в часть 2 статьи 52 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2011, N 50, ст. 7343; 2015, N 41, ст. 5629; 2018, N 49, ст. 7523) изменение, дополнив ее словами ", за исключением предписания антимонопольного органа, выданного органу государственной власти или органу местного самоуправления, если иное не предусмотрено судебным актом".

Президент Российской Федерации В. Путин