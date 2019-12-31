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31.12.2019 11:25
Рубрика: ПДД

ГИБДД будет усиленно следить за перевозкой детей в новогодние праздники

Текст: Владимир Баршев
В новогодние праздники тем, кто собирается провести их за рулем, расслабиться не получится. Госатоинспекция будет нести службу в усиленном режиме. Особый контроль будет уделен перевозкам детей. Причем как организованным на автобусах, так и обычным в частых машинах. Также каждый день по установленным графикам будут проходить сплошные проверки водителей на трезвость.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Все эти мероприятия проводятся каждый год в новогодние каникулы. Возможно, поэтому количество аварий в эти дни заметно снижается. Например, только в Подмосковье ежедневно будут обеспечивать безопасность более 900 инспекторов. С 1 по 12 января пройдут профилактические мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Речь идет о проведении, так называемых, сплошных проверок. Это когда останавливается каждый проезжающий автомобиль для проверки водителя. Впрочем, при его проведении все требования к порядку проверки водителя сохраняются в полном объеме. Если при остановке внешних признаков опьянения у водителя не выявлено, его тут же и отпустят, пожелав счастливого пути.

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Напомним, что признаков этих всего пять. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. Наличие любого из этих признаков - повод для инспектора оформить протокол об отстранении от управления. Уже отстранив, инспектор проводит проверку на алкогольное опьянение с помощью алкотестера, который имеет функцию распечатки. Это проводится либо в присутствии понятых, либо под запись на видео. Напомним, что совокупная погрешность прибора установлена законом в размере 0,16 грамм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Если прибор показал, что водитель чист, но сомнения у инспектора остаются, он может направить водителя на медосвидетельствование. Как правило, при проведении сплошных проверок врачи присутствуют прямо на месте.

Если прибор показал, что водитель нетрезв, но водитель с этим не согласен, он также может потребовать проведения медосвидетельствования. Направление на медосвидетельствование также проводится в присутствии понятых или под видеозапись.

Фото: iStock
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До 5 января в Подмосковье будут проводиться проверки соблюдения правил перевозки детей. Напомним, что на переднем сидении ребенка можно перевозить или в детском кресле, или когда ему исполнилось 12 лет, но обязательно пристегнутым ремнем безопасности. На заднем сидении дети до 7 лет должны ездить только в детских креслах, дети постарше - в зависимости от их роста или в детском кресле или пристегнутыми штатными ремнями безопасности.

Также особое внимание на все праздники будет уделяться организованным детским перевозкам. Напомним, что любая перевозка более 8 детей, если речь идет не о многодетной семье, должна быть организованной, с подачей необходимых документов и ГИБДД. Правила организации такой перевозки можно найти на сайте ГИБДД.