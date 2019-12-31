ГИБДД будет усиленно следить за перевозкой детей в новогодние праздники

В новогодние праздники тем, кто собирается провести их за рулем, расслабиться не получится. Госатоинспекция будет нести службу в усиленном режиме. Особый контроль будет уделен перевозкам детей. Причем как организованным на автобусах, так и обычным в частых машинах. Также каждый день по установленным графикам будут проходить сплошные проверки водителей на трезвость.

Все эти мероприятия проводятся каждый год в новогодние каникулы. Возможно, поэтому количество аварий в эти дни заметно снижается. Например, только в Подмосковье ежедневно будут обеспечивать безопасность более 900 инспекторов. С 1 по 12 января пройдут профилактические мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Речь идет о проведении, так называемых, сплошных проверок. Это когда останавливается каждый проезжающий автомобиль для проверки водителя. Впрочем, при его проведении все требования к порядку проверки водителя сохраняются в полном объеме. Если при остановке внешних признаков опьянения у водителя не выявлено, его тут же и отпустят, пожелав счастливого пути.

Напомним, что признаков этих всего пять. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. Наличие любого из этих признаков - повод для инспектора оформить протокол об отстранении от управления. Уже отстранив, инспектор проводит проверку на алкогольное опьянение с помощью алкотестера, который имеет функцию распечатки. Это проводится либо в присутствии понятых, либо под запись на видео. Напомним, что совокупная погрешность прибора установлена законом в размере 0,16 грамм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Если прибор показал, что водитель чист, но сомнения у инспектора остаются, он может направить водителя на медосвидетельствование. Как правило, при проведении сплошных проверок врачи присутствуют прямо на месте.

Если прибор показал, что водитель нетрезв, но водитель с этим не согласен, он также может потребовать проведения медосвидетельствования. Направление на медосвидетельствование также проводится в присутствии понятых или под видеозапись.

До 5 января в Подмосковье будут проводиться проверки соблюдения правил перевозки детей. Напомним, что на переднем сидении ребенка можно перевозить или в детском кресле, или когда ему исполнилось 12 лет, но обязательно пристегнутым ремнем безопасности. На заднем сидении дети до 7 лет должны ездить только в детских креслах, дети постарше - в зависимости от их роста или в детском кресле или пристегнутыми штатными ремнями безопасности.

Также особое внимание на все праздники будет уделяться организованным детским перевозкам. Напомним, что любая перевозка более 8 детей, если речь идет не о многодетной семье, должна быть организованной, с подачей необходимых документов и ГИБДД. Правила организации такой перевозки можно найти на сайте ГИБДД.