Кадастровая палата разъяснила закон о выплатах при утрате жилья

Как поясняют эксперты Федеральной кадастровой палаты, добросовестный приобретатель недвижимости- это гражданин, который при заключении сделки полагался на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Приобретатель считается добросовестным до тех пор, пока в суде не будет доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение имущества у продавца недвижимости.

Проверить жилье или другой объект недвижимости перед сделкой можно как раз через ЕГРН. Оттуда можно запросить актуальные данные об объекте, владельце, отсутствии или наличии обременений. Такие сведения может получить любой человек через МФЦ или с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты. Получать разрешение владельца недвижимости на получение этих сведений не требуется - они публичные.

Выписка сведений из ЕГРН поможет покупателю обезопасить себя до совершения сделки, а если все-таки прежний владелец недвижимости потребует вернуть ее через суд, доказав, что не хотел продавать, то, имея статус добросовестного приобретателя, можно компенсировать убытки.

"На рынке недвижимости возможны случаи, когда гражданин приобретает дом или квартиру по всем правилам, а затем получает повестку в суд об истребовании имущества из незаконного владения.

Выясняется, что у недвижимости есть законный собственник, который ничего не знал о сделке и теперь требует возврата своего имущества", - поясняет эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко. По ее словам, по Гражданскому кодексу, если собственник считает, что его имущество продано незаконно, он может через суд вернуть его обратно, а значит, добросовестный покупатель рискует оказаться на улице.

По новым правилам добросовестный приобретатель, лишившийся жилья, может требовать компенсацию за счет государства в тех случаях, когда решением суда с лица, ответственного за причинение добросовестному приобретателю ущерба в связи с истребованием жилого помещения, взысканы убытки в пользу добросовестного приобретателя, но по независящим от добросовестного приобретателя причинам взыскание произведено частично или не производилось в течение шести месяцев со дня предъявления исполнительного документа.