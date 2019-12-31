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31.12.2019 11:13
Рубрика: Легковые авто

Kia сертифицировала в России XCeed

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Кросс-хэтчбек Kia XСeed получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сертификат вступит в силу 20 января 2020 года.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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С этим документом компания Kia пополнила семейство автомобилей Ceed и теперь может как выпускать, так и реализовывать модель XСeed.

По сравнению с остальными "Сидами", XСeed отличается оригинальным кузовом, пластиковым обвесом по кругу и увеличенным до 192 мм клиренсом. Кросс-хэтчбек имеет общие со стандартным хэтчбеком передние двери, а в задних стойках крыши отсутствуют дополнительные окошки.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia XСeed получит уже знакомые по модному универсалу ProCeed двигатели и коробки.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Кросс-хэтчбек оснастят турбомоторами объемом 1.4 и 1.6 литра серии T-GDI, мощностью 140 и 200 л.с. соответственно. Оба силовых агрегата работают в связке с семиступенчатым преселективным "роботом". Привод исключительно передний.

По предварительным данным, примерный диапазон цен на автомобиль - 1,5-2 млн рублей, что на уровне модели ProCeed.

Производство новинки будет налажено также на заводе "Автотор" в Калининграде.

#Kia