Kia сертифицировала в России XCeed

Кросс-хэтчбек Kia XСeed получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сертификат вступит в силу 20 января 2020 года.

С этим документом компания Kia пополнила семейство автомобилей Ceed и теперь может как выпускать, так и реализовывать модель XСeed.

По сравнению с остальными "Сидами", XСeed отличается оригинальным кузовом, пластиковым обвесом по кругу и увеличенным до 192 мм клиренсом. Кросс-хэтчбек имеет общие со стандартным хэтчбеком передние двери, а в задних стойках крыши отсутствуют дополнительные окошки.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia XСeed получит уже знакомые по модному универсалу ProCeed двигатели и коробки.

Кросс-хэтчбек оснастят турбомоторами объемом 1.4 и 1.6 литра серии T-GDI, мощностью 140 и 200 л.с. соответственно. Оба силовых агрегата работают в связке с семиступенчатым преселективным "роботом". Привод исключительно передний.

По предварительным данным, примерный диапазон цен на автомобиль - 1,5-2 млн рублей, что на уровне модели ProCeed.

Производство новинки будет налажено также на заводе "Автотор" в Калининграде.