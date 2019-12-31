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31.12.2019 09:27
Рубрика: Экономика

Клиентам МФО ограничат размер платежей по займам

Текст: Роман Маркелов
Максимальный размер выплат, которые микрофинансовые организации (МФО) смогут требовать с заемщиков, с 1 января 2020 года сокращается до полуторакратного размера займа.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Это последнее послабление, предусмотренное масштабными законодательными изменениями, которые ужесточили регулирование рынка и снизили долговую нагрузку на клиентов МФО.

За 2019 год последовательно сократился максимальный размер выплат, которые МФО могут потребовать с должника (с трехкратного размера займа до теперь полуторного), а ежедневная ставка с июля 2019 года не может превышать 1%, хотя еще недавно была выше 2%. Кроме того, МФО теперь запрещено кредитовать клиентов под залог жилья.

Фото: iStock
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Итогом изменений стало сокращение количества МФО (1843 зарегистрированные организации по состоянию на начало ноября, на 8% меньше, чем в начале года), но одновременно на 25% выросло число заемщиков. Портфель микрозаймов увеличился в 2019 году на 23%, до 201 миллиарда рублей, сообщал в ноябре зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, МФО также стали уходить из сегмента PDL (Pay Day Loans, займы "до зарплаты", с которыми борется Банк России, - до 30 дней и 30 тысяч рублей), выдавать больше среднесрочных займов и переходить в онлайн.

Кроме того, Госдума уже весной может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за нелегальную выдачу всех видов кредитов, включая и микрозаймы.

Экономика Финансы Долги и кредиты Вступают в силу в январе 2020 года

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