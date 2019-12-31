Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции"

Принят Государственной Думой 13 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2003, N 50, ст. 4855; 2007, N 49, ст. 6079; 2012, N 50, ст. 6963; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4342; 2016, N 22, ст. 3097) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Государственные и муниципальные унитарные предприятия создаются в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, с соблюдением требований, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации.";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Унитарное предприятие может быть создано в случаях:

1) предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

2) обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в области разведывательной деятельности, в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, в области транспортной безопасности, в сфере международных отношений Российской Федерации, в сфере государственной охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности высших органов государственной власти Российской Федерации;

3) осуществления деятельности в сферах естественных монополий;

4) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

5) осуществления деятельности в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей;

6) осуществления деятельности за пределами территории Российской Федерации;

7) осуществления деятельности в области обращения с радиоактивными отходами, включая захоронение радиоактивных отходов, деятельности по использованию объектов инфраструктуры морского порта, находящихся исключительно в федеральной собственности, присвоения унитарным предприятиям статуса федеральной ядерной организации.";

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. При необходимости устранения последствий чрезвычайной ситуации, недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения по мотивированному представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) Правительство Российской Федерации вправе принять решение о возможности создания унитарного предприятия или сохранения унитарного предприятия для осуществления деятельности, не предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи. Правительство Российской Федерации рассматривает мотивированное представление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и принимает по нему решение в срок, не превышающий двух месяцев.";

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Унитарное предприятие не может быть создано путем преобразования организаций иных организационно-правовых форм.";

2) пункт 2 статьи 10 признать утратившим силу;

3) статью 29 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Не допускается реорганизация унитарного предприятия, если в результате реорганизации одно или несколько создаваемых унитарных предприятий не будут соответствовать условиям, предусмотренным пунктами 2 и 4 статьи 8 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601, 3610; N 52, ст. 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 10, ст. 1281; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343; 2012, N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7643; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5633; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6961, 6988; 2014, N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4266; 2015, N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4376; N 41, ст. 5629; 2016, N 27, ст. 4197; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 9, ст. 1274; N 18, ст. 2561; N 24, ст. 3402; N 31, ст. 4848; N 49, ст. 7523; N 53, ст. 8440, 8498; 2019, N 29, ст. 3854; Российская газета, 2019, 5 декабря) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо создание унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

2) в части 1 статьи 23:

а) пункт 2 дополнить подпунктом "о" следующего содержания:

"о) о прекращении унитарным предприятием деятельности, которая осуществляется с нарушением требований настоящего Федерального закона;";

б) пункт 3 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:

"д) о ликвидации унитарного предприятия, которое создано или виды деятельности которого изменены с нарушением требований настоящего Федерального закона и которое не осуществляет виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 351 настоящего Федерального закона;

е) о принятии мер по прекращению унитарным предприятием деятельности, которая осуществляется с нарушением требований настоящего Федерального закона;";

в) подпункт "д" пункта 6 после слова "лиц" дополнить словами ", в том числе унитарных предприятий,";

3) дополнить главой 71 следующего содержания:

"Глава 71. Антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их деятельности

Статья 351. Запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках

1. Не допускается создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, за исключением случаев:

1) предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

2) обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в области разведывательной деятельности, в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, в области транспортной безопасности, в сфере международных отношений Российской Федерации, в сфере государственной охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности высших органов государственной власти Российской Федерации;

3) осуществления деятельности в сферах естественных монополий;

4) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

5) осуществления деятельности в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей;

6) осуществления деятельности за пределами территории Российской Федерации;

7) осуществления деятельности в области обращения с радиоактивными отходами, включая захоронение радиоактивных отходов, деятельности по использованию объектов инфраструктуры морского порта, находящихся исключительно в федеральной собственности, присвоения унитарным предприятиям статуса федеральной ядерной организации.

2. Не допускается деятельность унитарных предприятий на товарных рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии конкуренции, в случаях, не предусмотренных частью 1 настоящей статьи, если выручка унитарного предприятия от такой деятельности превышает десять процентов совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год. Ограничения, предусмотренные настоящей частью, не применяются к унитарным предприятиям в случаях, указанных в пунктах 1, 2 и 7 части 1 настоящей статьи.

3. При необходимости устранения последствий чрезвычайной ситуации, недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения по мотивированному представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) Правительство Российской Федерации вправе принять решение о возможности создания унитарного предприятия или сохранения унитарного предприятия для осуществления деятельности, не предусмотренной частями 1 и 2 настоящей статьи. Правительство Российской Федерации рассматривает мотивированное представление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и принимает по нему решение в срок, не превышающий двух месяцев.

Статья 352. Направление запроса о выдаче заключения антимонопольного органа о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иные организации, уполномоченные на осуществление действий по созданию унитарных предприятий (далее - заявитель), вправе направить в антимонопольный орган запрос о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству.

2. Форма запроса, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, устанавливается федеральным антимонопольным органом.

Статья 353. Порядок рассмотрения антимонопольным органом запроса о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству

1. В течение тридцати дней с даты получения запроса о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству, предусмотренного статьей 352 настоящего Федерального закона, антимонопольный орган обязан рассмотреть этот запрос и направить в письменной форме заявителю одно из следующих заключений:

1) о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству, если создание унитарного предприятия либо изменение видов его деятельности осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 351 настоящего Федерального закона;

2) о несоответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству, если создание унитарного предприятия либо изменение видов его деятельности осуществляется в случаях, не предусмотренных частью 1 статьи 351 настоящего Федерального закона.

2. Заключение о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству действует в течение одного года со дня выдачи его антимонопольным органом.

Статья 354. Последствия нарушения запрета на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках

1. Унитарное предприятие, которое создано или виды деятельности которого изменены с нарушением запрета, предусмотренного частью 1 статьи 351 настоящего Федерального закона, и которое не осуществляет виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 351 настоящего Федерального закона, подлежит ликвидации на основании предписания антимонопольного органа, выданного на основании подпункта "д" пункта 3 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона, либо в судебном порядке по иску антимонопольного органа о ликвидации унитарного предприятия.

2. В случае принятия судом к рассмотрению иска антимонопольного органа о ликвидации унитарного предприятия до дня вступления в законную силу решения суда совершение любых сделок таким предприятием осуществляется только с согласия его учредителя.";

4) в статье 391:

а) часть 1 после слов "последствий такого нарушения" дополнить словами ", либо о ликвидации или принятии мер по прекращению осуществления видов деятельности унитарного предприятия, которое создано или осуществляет деятельность с нарушением требований настоящего Федерального закона";

б) пункт 3 части 4 после слов "последствий такого нарушения" дополнить словами "либо ликвидацию или прекращение осуществления видов деятельности унитарного предприятия, которое создано или осуществляет деятельность с нарушением требований настоящего Федерального закона".

Статья 3

1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и осуществляют деятельность на товарных рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, указанные в части 1 настоящей статьи, в отношении которых учредителем не приняты и (или) не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года, подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

3. В случае перехода товарного рынка в Российской Федерации в состояние конкурентного рынка, в том числе из состояния естественной монополии, антимонопольный орган выдает предписание учредителю унитарного предприятия, которое осуществляет деятельность на таком товарном рынке, о необходимости ликвидации или реорганизации этого унитарного предприятия с указанием срока принятия учредителем решения о ликвидации или реорганизации этого унитарного предприятия и сроков осуществления мероприятий, необходимых для исполнения данного решения. При этом сроки осуществления мероприятий, необходимых для исполнения решения учредителя о ликвидации или реорганизации этого унитарного предприятия, не могут быть менее сроков, необходимых для проведения отдельных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для государственной регистрации ликвидации или реорганизации юридического лица.

4. В случае неисполнения предписания антимонопольного органа, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, унитарное предприятие подлежит ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Части 3 и 4 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2025 года.

Президент Российской Федерации В. Путин