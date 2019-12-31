Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2017, N 50, ст. 7549) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) в части 2 слова "Кредитор в заявлении" заменить словами "Кредитор в таком заявлении";

б) дополнить частями 21 - 26 следующего содержания:

"21. В случае, если при предоставлении потребительского кредита (займа) кредитором и (или) третьим лицом, действующим в интересах кредитора, предоставляются услуги или совокупность услуг, в результате оказания которых заемщик становится застрахованным лицом по договору личного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), страхователем по которому является такой кредитор или такое третье лицо, действующее в его интересах, кредитор в установленной им форме заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) обязан указать также информацию:

1) о содержании этой услуги или совокупности этих услуг;

2) о соотношении размера страховой премии, уплачиваемой страховщику по договору личного страхования, указанному в абзаце первом настоящей части, в отношении конкретного заемщика и размера иных платежей, из которых формируется стоимость этой услуги или совокупности этих услуг, либо о максимально возможном размере платежа заемщика, включающего страховую премию, уплачиваемую страховщику по договору личного страхования, указанному в абзаце первом настоящей части, в отношении конкретного заемщика и иные платежи, из которых формируется стоимость этой услуги или совокупности этих услуг;

3) о праве заемщика отказаться от этой услуги или совокупности этих услуг в течение четырнадцати календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на оказание этой услуги или совокупности этих услуг посредством подачи заемщиком кредитору или третьему лицу, действовавшему в интересах кредитора, заявления об исключении его из числа застрахованных лиц по договору личного страхования.

22. Если федеральным законом не предусмотрено обязательное заключение заемщиком договора личного страхования, кредитор обязан предоставить заемщику возможность получения потребительского кредита (займа) без предоставления услуги или совокупности услуг, в результате оказания которых заемщик становится застрахованным лицом по договору личного страхования, или без заключения заемщиком самостоятельно договора личного страхования в соответствии с частью 10 настоящей статьи с учетом возможного увеличения размера процентной ставки по такому договору потребительского кредита (займа) относительно размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа), заключенному с предоставлением заемщику данных услуг.

23. Выполнение кредитором обязанности, предусмотренной частью 22 настоящей статьи, должно быть зафиксировано в письменной форме.

24. Договор страхования считается заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), если в зависимости от заключения заемщиком такого договора страхования кредитором предлагаются разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости потребительского кредита (займа), в части процентной ставки и иных платежей, включаемых в расчет полной стоимости потребительского кредита (займа), либо если выгодоприобретателем по договору страхования является кредитор, получающий страховую выплату в случае невозможности исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа), и страховая сумма по договору страхования подлежит пересчету соразмерно задолженности по договору потребительского кредита (займа).

25. В случае обращения заемщика с заявлением об исключении его из числа застрахованных лиц по договору личного страхования, который заключен кредитором и (или) третьим лицом, действующим в интересах кредитора, при предоставлении потребительского кредита (займа), страхователем по которому является такой кредитор или такое третье лицо, действующее в его интересах, в течение четырнадцати календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на оказание услуги или совокупности услуг, в результате оказания которых заемщик становится застрахованным лицом по указанному договору, кредитор или третье лицо, действующее в интересах кредитора, обязаны возвратить заемщику денежные средства, уплаченные заемщиком за оказание этой услуги или совокупности этих услуг (включая страховую премию, уплачиваемую страховщику по договору личного страхования, указанному в настоящей части, в отношении конкретного заемщика), в полном объеме в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения кредитором или третьим лицом, действующим в интересах кредитора, заявления заемщика. Положения настоящей части применяются только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, в отношении данного застрахованного лица.

26. Правила, предусмотренные частями 21 - 25 настоящей статьи, также применяются в случае заключения договора личного страхования, указанного в абзаце первом части 21 настоящей статьи, при предоставлении потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. В договоре потребительского кредита (займа), предусматривающем обязательное заключение заемщиком договора страхования, может быть предусмотрено, что в случае неисполнения заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней или в случае обращения заемщика с заявлением об исключении его из числа застрахованных лиц по договору личного страхования, указанному в абзаце первом части 21 настоящей статьи, и неисполнения им обязанности по страхованию в указанный срок кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту (займу) до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения договора потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа) без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита (займа), действовавшей на момент принятия кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.";

2) статью 11 дополнить частями 10 - 15 следующего содержания:

"10. В случае полного досрочного исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) кредитор и (или) третье лицо, действующее в интересах кредитора, оказывающие услугу или совокупность услуг, в результате оказания которых заемщик становится застрахованным лицом по договору личного страхования, указанному в абзаце первом части 21 статьи 7 настоящего Федерального закона, на основании заявления заемщика об исключении его из числа застрахованных лиц по указанному договору личного страхования обязаны возвратить заемщику денежные средства в сумме, равной размеру страховой премии, уплачиваемой страховщику по указанному договору личного страхования в отношении конкретного заемщика, за вычетом части денежных средств, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого заемщик являлся застрахованным лицом по указанному договору личного страхования, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения кредитором и (или) третьим лицом, действующим в интересах кредитора, указанного заявления заемщика. Положения настоящей части применяются только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, в отношении данного застрахованного лица.

11. В случае отказа заемщика, являющегося страхователем по договору добровольного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), от такого договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения страховщик обязан возвратить заемщику уплаченную страховую премию в полном объеме в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения письменного заявления заемщика об отказе от договора добровольного страхования. Положения настоящей части применяются только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.

12. В случае полного досрочного исполнения заемщиком, являющимся страхователем по договору добровольного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), обязательств по такому договору потребительского кредита (займа) страховщик на основании заявления заемщика обязан возвратить заемщику страховую премию за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения заявления заемщика. Положения настоящей части применяются только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.

13. Правила, предусмотренные частями 10 - 12 настоящей статьи, также применяются к соответствующим договорам страхования, заключенным при предоставлении потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. Правила, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, не применяются к договорам страхования, заключенным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

14. В договоре потребительского кредита (займа), предусматривающем заключение договора добровольного страхования, направленного на обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), может быть предусмотрено, что в случае отказа заемщика, являющегося страхователем по договору добровольного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), от такого договора добровольного страхования в порядке, предусмотренном частью 11 настоящей статьи, и неисполнения данным заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту (займу) до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения договора потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа) без обязательного заключения договора страхования, направленного на обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита (займа), действовавшей на момент принятия кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.

15. В случае возврата кредитором или третьим лицом, действующим в интересах кредитора, денежных средств заемщику в соответствии с положениями части 25 статьи 7 настоящего Федерального закона и частью 10 настоящей статьи страховщик обязан возвратить кредитору или третьему лицу, действующему в интересах кредитора, полученную им страховую премию в размере, соответствующем размеру возвращенной кредитором или третьим лицом, действующим в интересах кредитора, заемщику страховой премии. Сроки возврата полученной страховщиком страховой премии кредитору или третьему лицу, действующему в интересах кредитора, определяются в договоре между ними.".

Статья 2

Внести в статью 91 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2013, N 51, ст. 6683; 2016, N 26, ст. 3886; 2017, N 31, ст. 4761; N 50, ст. 7549; 2019, N 18, ст. 2200) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами "и особенности условий договора страхования, заключенного при предоставлении потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой";

2) после слов "по требованию заемщика" дополнить словами "и особенности условий договора страхования, заключенного при предоставлении потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой,".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

2. Положения Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (в редакции настоящего Федерального закона) и Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим из договоров страхования, заключенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин