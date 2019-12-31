Лидеры России и Беларуси обсудили транзит нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государств пришли к соглашению, что переговоры по нефти и газу продолжатся по линии хозяйствующих субъектов.

Лидеры стран заключили, что в ближайшие дни правительства обоих государств организуют работу компаний, которые и выйдут на заключение контрактов по нефти и газу, информирует БелТА.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом. В поздравлении говорится о двусторонних отношениях и интеграции.

Отметим, что в соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Беларуси и России до первого июля 2019-го должны были согласовать цену на газ для РБ с первого января 2020 года.

Фиксированная цена газа для Беларуси в 2019 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Цена на газ с 2020-го не определена.