Лукашенко поручил срочно завершить энергетические переговоры с Россией

Белорусский руководитель проинформировал участников встречи, что у него состоялся разговор и с министром энергетики России Александром Новаком. "Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь", - выразил озабоченность президент.

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов "с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов". Глава государства дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти и из альтернативных источников.

Как уже сообщал "СОЮЗ", пока договоренностей с Беларусью достичь не удалось, заявили в Кремле, но диалог продолжается. "Там сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренностей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера состоялась весьма длительная, обстоятельная беседа президентов России и Беларуси, обсуждались и вопросы интеграции, и в том числе газовые и нефтяные дела", - напомнил он.