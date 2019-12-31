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31.12.2019 22:47
Рубрика: В мире

МИД Ирана назвал пустыми обвинения США в нападении на посольство в Ираке

Текст: Максим Макарычев

МИД Ирана назвал "пустыми" обвинения властей США Исламской Республики в нападении на посольство в Ираке. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави также предостерег американцев от необдуманных заявлений, призвав Белый дом пересмотреть "деструктивную политику в отношении региона".

США направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде
Протестующие не смогли проникнуть в американское посольство в Багдаде

Во вторник протестующие, разъяренные воздушными ударами США по Ираку, устроили силовую акцию у здания посольства США в Багдаде. По словам источников Reuters, демонстранты подожгли пост безопасности у входа в посольство. Некоторые протестующие бросали камни в ворота, в то время как другие скандировали: "Нет, нет, Америка! Нет, нет, Трамп!".

В ответ сотрудники службы безопасности посольства и охранники применили слезоточивый газ и оглушали нападавших шумовыми гранатами, чтобы отразить их атаку. Протесты проводились "народной милицией Ирака" и продолжались несколько часов. Госдепартамент США заявил, что персонал дипмиссии находится в безопасности, а нападавшим не удалось проникнуть в посольство. Медицинские источники сообщили агентству, что 12 иракцев получили ранения от слезоточивого газа и шумовых гранат, выпущенных для разгона толпы.

Посол США эвакуирован из Багдада после попытки штурма посольства

Чуть позже президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации насилия и заявил, что Тегеран "понесет полную ответственность" за это. Представители США заявили, что в посольство было отправлено больше американских военных.

Напомним, что в результате авиаударов США по базам ополченцев в Ираке погибли, по меньшей мере, 25 человек и 55 были ранены.

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