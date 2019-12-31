Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

Тегеран несет полную ответственность за нападение шиитов на американское посольство в Багдаде. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп.

"Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут полностью привлечены к ответственности. К тому же мы ожидаем, что Ирак использует свои вооруженные силы для защиты посольства, он уже уведомлен", - написал американский лидер в своем Twitter. По его словам, в результате инцидента был убит американский контрактник. Американский лидер также пообещал жестко отвечать на подобные нападения.

Акции протеста сторонников иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" вылилась во вторник в массовые беспорядки на прилегающей к дипмиссии территории. Собравшиеся недовольны недавним налетом ВВС США на лагерь группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, более сотни получили ранения.