Новости

Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке 19:09
Лукашенко поручил срочно завершить энергетические переговоры с Россией 18:59
Медведев и Лукашенко обсудили вопросы поставок углеводородов 18:43
В Петербурге начата проверка по факту невыплаты зарплаты ретейлером 18:30
Трамп назвал отличной координацию антитеррористических служб США и РФ 18:15
Самые запоминающиеся видео уходящего 2019 года 18:00
Генпрокуратура опубликовала сводный план проверок бизнеса на 2020 года 17:49
Появилась информация о планах на новые фильмы про Гарри Поттера 17:30
В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек 17:09
Петербуржцам пообещали снег в новогоднюю ночь 17:02
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею 16:46
Британские СМИ: Россия могла стать ассоциированным членом НАТО в 1995 году 16:39
Премьер Болгарии назвал заговором проблемы с водоснабжением 16:34
В Сочи на Новый год выступят известные певцы и диджеи 16:31
В Сочи объявили штормовое предупреждение 16:09
Видео: "обочечник" на Land Rover врезался в столб 16:03
Испытания САУ "Коалиция-СВ" показали на видео 16:02
Volkswagen Arteon прошел сертификацию в России 16:01
В лондонской галерее совершено нападение на картину Пикассо 15:58
В петербургской синагоге устроили вечер джаз-review 15:50
На Кубани три человека погибли в лобовом столкновении машин 15:31
Роспотребнадзор предупредил об угрозе заболеть пневмонией при поездке в Китай 15:17
Песков заявил о продолжении диалога Москва-Минск по газу 15:11
В МЧС предупредили об опасности нахождения на тонком льду 15:00
Полиция США применила электрошокер против 70-летней бабушки в ее юбилей 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
31.12.2019 19:09
Рубрика: В мире

Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

Текст: Владимир Шилов

Тегеран несет полную ответственность за нападение шиитов на американское посольство в Багдаде. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Помпео и Эспер обсудят с Трампом атаки ВВС США в Ираке
В Ираке назвали нарушением суверенитета удары США по объектам "Хезболлы"

"Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут полностью привлечены к ответственности. К тому же мы ожидаем, что Ирак использует свои вооруженные силы для защиты посольства, он уже уведомлен", - написал американский лидер в своем Twitter. По его словам, в результате инцидента был убит американский контрактник. Американский лидер также пообещал жестко отвечать на подобные нападения.

Акции протеста сторонников иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" вылилась во вторник в массовые беспорядки на прилегающей к дипмиссии территории. Собравшиеся недовольны недавним налетом ВВС США на лагерь группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, более сотни получили ранения.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом
Рогозин рассказал о главных конкурентах России в космосе
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Медведев назвал необходимым компромиссом договор с Украиной по транзиту газа