До 25 увеличилось число погибших при атаке США на военную базу в Ираке

Не менее 25 шиитских бойцов погибли в воскресенье при атаке ВВС США на базу иракской группировки "Катаиб Хезболла" в городе Эль-Каим, расположенном на границе с Сирией. Еще 38 ополченцев получили ранения различной степени тяжести.

Такую информацию распространил телеканал Alsumaria. По его данным, заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухендис предупредил США, что этот налет не останется безнаказанным. "Американские силы в Ираке ждет суровый ответ", - цитирует ТАСС аль-Мухендиса.

Нарушением национального суверенитета назвал президент Ирака Бархам Салех удары ВВС США по военной базе в Эль-Каим. Он подчеркнул, что налет американской авиации абсолютно неприемлем и противоречит двусторонним соглашениям с США.

Напомним, американские ВВС нанесли в воскресенье авиаудары по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", действующей на территории Ирака и Сирии. В Вашингтоне утверждают, что это был ответ на пятничный ракетный залп со стороны шиитских вооруженных отрядов по правительственной военной базе в районе нефтеносного Киркука, которая служит одним из форпостов для операции западной коалиции "Непоколебимая решимость".