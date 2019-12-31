Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14, 20; N 29, ст. 3642; 2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49, ст. 7064; N 50, ст. 7347; 2012, N 41, ст. 5531; 2013, N 14, ст. 1651; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4268; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 29, ст. 4385; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4265, 4293, 4294; 2018, N 1, ст. 65, 70, 90; N 22, ст. 3041, 3043; N 27, ст. 3954; N 32, ст. 5131; N 53, ст. 8440, 8454; 2019, N 30, ст. 4099, 4128; N 46, ст. 6416) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть третью изложить в следующей редакции:

"Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только заявителям - лицам, обратившимся за совершением этих нотариальных действий самостоятельно или через представителя, если иное не установлено настоящими Основами.";

б) в части четвертой слова "частью пятой" заменить словами "частью шестой", слова "направляются в налоговый орган в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах" заменить словами "направляются нотариусом через единую информационную систему нотариата в налоговый орган не позднее пяти дней со дня совершения соответствующего нотариального действия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";

2) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Проверка информации о нотариальном документе

Не является разглашением сведений о совершении нотариального действия проверка информации о нотариальном документе посредством единой информационной системы нотариата с использованием машиночитаемой маркировки, размещенной на нотариальном документе.

Машиночитаемая маркировка, размещенная на нотариальном документе, должна содержать:

1) дату совершения нотариального действия;

2) регистрационный номер нотариального действия;

3) вид нотариального действия;

4) фамилию, имя и отчество нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса), указанные на нотариальном документе;

5) нотариальный округ нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса), совершившего нотариальное действие;

6) данные о заявителях, их представителях: фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица; полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) либо основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке на территории Российской Федерации) - для юридического лица.

Порядок представления информации о нотариальном документе и формат ее размещения на документе с использованием машиночитаемой маркировки определяются федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.";

3) в части первой статьи 15:

а) абзац шестой дополнить словами ", а также в связи с ведением наследственного дела получать сведения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, о номерах банковских счетов, вкладах (депозитах), наименованиях и месте нахождения банков и иных кредитных организаций, в которых были открыты банковские счета, вклады (депозиты) наследодателя на момент его смерти";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"получать от Пенсионного фонда Российской Федерации по запросу через единую информационную систему нотариата в электронной форме сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета физического лица, о размере пенсии, недополученной наследодателем на день его смерти, необходимые для совершения нотариальных действий, предусмотренных настоящими Основами.";

4) в статье 17:

а) дополнить новой частью пятой следующего содержания:

"В случае удостоверения сделки двумя и более нотариусами ответственность нотариусов за причиненный по их вине вред вследствие признания сделки недействительной является солидарной, за исключением случаев признания ее недействительной в связи с несоблюдением одним из нотариусов требований статей 42 и 43 настоящих Основ. В этом случае нотариус, по вине которого сделка признана недействительной, несет ответственность, предусмотренную частью первой настоящей статьи.";

б) части пятую - восьмую считать соответственно частями шестой - девятой;

5) в статье 22:

а) дополнить новой частью шестой следующего содержания:

"За совершение нотариального действия, предусмотренного статьей 531 настоящих Основ, нотариальный тариф взимается каждым нотариусом.";

б) части шестую - девятую считать соответственно частями седьмой - десятой;

6) в части первой статьи 221:

а) пункт 1210 изложить в следующей редакции:

"1210) за совершение исполнительной надписи:

об обращении взыскания на заложенное имущество - 0,5 процента начальной продажной цены или (в установленных федеральным законом случаях) стоимости заложенного имущества, определенной в отчете о его оценке, но не менее 1500 рублей и не более 300 000 рублей;

о взыскании денежных сумм в размере до 3000 рублей включительно или об истребовании имущества стоимостью до 3000 рублей включительно - 300 рублей;

о взыскании денежных сумм в размере от 3001 рубля до 10 000 рублей включительно или об истребовании имущества стоимостью от 3001 рубля до 10 000 рублей включительно - 500 рублей;

о взыскании денежных сумм в размере от 10 001 рубля до 200 000 рублей включительно или об истребовании имущества стоимостью от 10 001 рубля до 200 000 рублей включительно - 1000 рублей;

о взыскании денежных сумм в размере свыше 200 000 рублей или об истребовании имущества стоимостью свыше 200 000 рублей - 0,5 процента взыскиваемой суммы или стоимости истребуемого имущества, но не менее 1500 рублей;";

б) дополнить пунктами 1214 - 1216 следующего содержания:

"1214) за удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу, - 60 рублей за 1 мегабайт;

1215) за принятие на хранение электронного документа (пакета электронных документов) объемом до 1 мегабайта включительно - 5 рублей за полный (неполный) год хранения, но не менее 200 рублей;

1216) за выдачу принятого на хранение электронного документа (пакета электронных документов) - 200 рублей;";

7) часть вторую статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Основами.";

8) в статье 342:

а) часть первую дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами;";

б) часть третью после слов "в пунктах 1" дополнить цифрами ", 11";

в) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Несоответствия, выявленные между сведениями, содержащимися в единой информационной системе нотариата, и сведениями, содержащимися в нотариально оформленном документе, устраняются в порядке, предусмотренном статьями 343 и 451 настоящих Основ.";

9) в статье 343:

а) в части второй:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) о совершении нотариального действия удаленно и об удостоверении сделок двумя и более нотариусами при их регистрации в реестре нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами;";

пункт 4 после слов "иные сведения" дополнить словами ", в том числе сведения об отказе в совершении нотариального действия,";

б) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"Сведения о совершении нотариальных действий удаленно и об удостоверении сделок двумя и более нотариусами при их регистрации в реестре нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, единой информационной системы нотариата вносятся нотариусом в единую информационную систему нотариата незамедлительно.";

в) части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;

г) часть шестую считать частью седьмой и изложить ее в следующей редакции:

"Порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядок исправления допущенных в таких реестрах технических ошибок, указанных в части восьмой настоящей статьи, устанавливается федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.";

д) дополнить частью восьмой следующего содержания:

"Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная техническая ошибка), допущенная при регистрации нотариальных действий в реестрах единой информационной системы нотариата и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в единой информационной системе нотариата, сведениям, содержащимся в нотариально оформленных документах, на основании которых вносились сведения в единую информационную систему нотариата (далее - техническая ошибка), исправляется нотариусом при ее обнаружении в записях, в том числе по требованию заявителя или его представителя либо на основании решения суда в течение трех рабочих дней после поступления требования заявителя или его представителя либо решения суда.";

10) в статье 344:

а) дополнить новой частью пятой следующего содержания:

"Федеральная нотариальная палата по запросу любого лица, сформированному на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и дату смерти наследодателя, обеспечивает с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежедневно и круглосуточно представление сведений об открытии наследственного дела с указанием номера дела, фамилии, имени, отчества (при наличии) нотариуса, ведущего наследственное дело, наименования нотариального округа, в котором нотариус осуществляет нотариальную деятельность.";

б) части пятую - девятую считать соответственно частями шестой - десятой;

11) главу VII1 дополнить статьей 346 следующего содержания:

"Статья 346. Взаимодействие единой информационной системы нотариата с другими информационными системами

В целях обеспечения взаимодействия единой информационной системы нотариата с другими информационными системами, из которых нотариусы получают сведения, необходимые для совершения нотариальных действий, либо в которые нотариусы направляют сведения в связи с совершенными нотариальными действиями, технические требования к единой информационной системе нотариата, порядок ее функционирования, а также требования к участникам информационного взаимодействия (лицам, осуществляющим обмен информацией в электронной форме) определяются оператором единой информационной системы нотариата, за исключением случаев, если требования к порядку взаимодействия информационных систем установлены законодательством Российской Федерации.";

12) часть первую статьи 35 дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34) удостоверяют равнозначность электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу.";

13) в статье 41:

а) дополнить новой частью шестой следующего содержания:

"В случае непредставления заявителем документов и (или) сведений, необходимых для совершения нотариального действия удаленно, нотариус, отложивший совершение нотариального действия в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, направляет заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении о совершении нотариального действия удаленно, постановление об отложении совершения нотариального действия удаленно в электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае неустранения причин, послуживших основанием для отложения совершения нотариального действия удаленно, по истечении месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия удаленно нотариус направляет заявителю постановление об отказе в совершении нотариального действия удаленно в порядке, установленном частью четвертой статьи 48 настоящих Основ.";

б) части шестую - восьмую считать соответственно частями седьмой - девятой;

14) в статье 42:

а) в части второй слова ", обратившихся за совершением нотариального действия," исключить, слова "случая, предусмотренного частью седьмой" заменить словами "случаев, предусмотренных частями пятой, шестой и десятой";

б) в части третьей слова ", обратившихся за совершением нотариального действия," исключить;

в) в части четвертой слова ", обратившихся за совершением нотариального действия," исключить;

г) дополнить новыми частями пятой - седьмой следующего содержания:

"Нотариус вправе установить личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица при отсутствии документа, удостоверяющего личность гражданина, или при наличии сомнений относительно личности гражданина, предъявившего документ, удостоверяющий его личность, посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система), в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. Порядок установления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой биометрической системы определяется федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно с применением информационных технологий, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

При совершении нотариусами действий, указанных в части пятой настоящей статьи, согласие гражданина, его представителя или представителя юридического лица на обработку его биометрических персональных данных для совершения нотариальных действий не требуется.";

д) часть пятую считать частью восьмой;

е) часть шестую считать частью девятой и в ней слова "обратившихся за совершением нотариального действия," исключить;

ж) часть седьмую считать частью десятой;

15) в статье 43:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 43. Проверка дееспособности граждан, правоспособности юридических лиц, наличия волеизъявления заявителей, а также полномочий представителей";

б) части первую и вторую изложить в следующей редакции:

"При удостоверении сделок нотариус осуществляет проверку дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, а также наличия волеизъявления заявителей.

В случае, если за совершением нотариального действия обратился представитель заявителя, проверяются полномочия представителя.";

16) часть третью статьи 44 после слов "не применяются при" дополнить словами "совершении нотариального действия удаленно и при";

17) часть третью статьи 442 изложить в следующей редакции:

"Удостоверенный, совершенный или выданный нотариусом документ в электронной форме подписывается квалифицированной электронной подписью нотариуса.";

18) дополнить статьей 443 следующего содержания:

"Статья 443. Совершение нотариальных действий удаленно

Нотариус может совершать удаленно (без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариальных действий) нотариальные действия, предусмотренные статьями 81, 86, 87, 881, 89, 97 (в части хранения электронных документов), 103, 1037, 1039-1 настоящих Основ.

Нотариус совершает нотариальное действие удаленно и регистрирует его в реестре нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, единой информационной системы нотариата. По просьбе заявителя или его представителя, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, нотариальный документ, изготовленный в электронной форме, выдается на бумажном носителе с учетом требований, установленных статьей 451 настоящих Основ.

В целях совершения нотариального действия удаленно заявитель или его представитель направляет в Федеральную нотариальную палату через единую информационную систему нотариата, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, заявление о совершении нотариального действия удаленно с приложением установленных законодательством Российской Федерации документов в электронной форме.

Указанное заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя, которая проверяется нотариусом в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Форма заявления о совершении нотариального действия удаленно, а также требования к формату такого заявления и форматам прилагаемых к нему документов в электронной форме устанавливаются федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой, если требования к форматам прилагаемых к заявлению документов не установлены законодательством Российской Федерации.

Федеральная нотариальная палата направляет поступившее заявление о совершении нотариального действия удаленно и прилагаемые к нему электронные документы нотариусу, заявившему в автоматическом режиме о готовности совершить соответствующее нотариальное действие удаленно.

Прилагаемые к заявлению электронные документы принимаются для совершения нотариального действия при условии, если они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, либо лица (лиц), от которого (которых) исходят электронные документы, либо нотариуса, удостоверившего равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе. Действительность электронных подписей, которыми подписаны электронные документы, прилагаемые к заявлению, проверяется средствами единой информационной системы нотариата в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Принадлежность указанных электронных подписей соответствующим лицам подтверждается нотариусом, заявившим о готовности совершить нотариальное действие.

Нотариус, получивший заявление о совершении нотариального действия удаленно и прилагаемые к нему документы в электронной форме, указывает размер платы, взимаемой за его совершение с учетом требований статьи 221 настоящих Основ, с указанием платежных реквизитов счета для оплаты. Нотариус незамедлительно информирует заявителя или его представителя посредством единой информационной системы нотариата о поступлении платы за совершение нотариального действия по адресу электронной почты, указанному в заявлении о совершении нотариального действия удаленно, или иным способом, определенным в соответствии с частью одиннадцатой настоящей статьи.

Нотариус не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения информации, подтверждающей оплату нотариального действия, направляет в электронной форме заявителю или его представителю нотариальный документ, или мотивированное постановление об отказе в совершении нотариального действия удаленно, или постановление об отложении совершения нотариального действия удаленно.

В течение десяти дней со дня вынесения постановления об отказе в совершении нотариального действия удаленно нотариус производит возврат суммы платежа, осуществленного в соответствии с частью восьмой настоящей статьи.

Порядок направления заявления о совершении нотариального действия удаленно, совершения оплаты нотариального действия, в том числе с использованием электронных средств платежа, возврата заявителю суммы платежа за совершение нотариального действия удаленно, а также взаимодействия заявителя или его представителя, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, и нотариуса устанавливается федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.";

19) часть третью статьи 45 дополнить предложением следующего содержания: "Представленные для совершения нотариальных действий электронные документы не должны содержать компьютерные программы либо иную компьютерную информацию, заведомо предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной информации либо нейтрализации средств защиты компьютерной информации.";

20) в статье 451:

а) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Нотариальный документ на бумажном носителе (удостоверяемая сделка (включая доверенность), а также свидетельство, протест векселя, исполнительная надпись, документ, обеспечивающий доказательства, документ, время предъявления которого удостоверено нотариусом) в целях обеспечения проверки его достоверности должен иметь машиночитаемую маркировку, содержащую информацию, предусмотренную статьей 51 настоящих Основ.";

б) части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

в) дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

"Техническая ошибка, не изменяющая правового содержания нотариально оформленного документа и не влияющая на права третьих лиц, исправляется нотариусом по требованию заявителя или его представителя либо на основании решения суда. Исправление технической ошибки в нотариально оформленном документе, подписанном заявителем или его представителем, оговаривается и подтверждается подписью заявителя или его представителя, а также в конце удостоверительной надписи оговаривается и подтверждается подписью нотариуса с приложением оттиска печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Исправление технической ошибки в нотариально оформленном документе, подписанном только нотариусом, оговаривается и подтверждается подписью нотариуса с приложением оттиска печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Исправление технической ошибки выполняется таким образом, чтобы можно было прочесть все ошибочно написанное в первоначальном тексте. Сведения об исправлении технической ошибки в нотариально оформленном документе вносятся в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата.

Исправление арифметической ошибки, влияющей на права третьих лиц, допускается при наличии письменного согласия каждого из указанных лиц. При отсутствии письменного согласия третьих лиц на исправление арифметической ошибки, влияющей на их права, ошибка исправляется на основании решения суда.";

21) в статье 48:

а) часть первую дополнить абзацами следующего содержания:

"отсутствует технологическая возможность преобразования электронного документа посредством изменения его формата;

не устранены причины, послужившие основанием для отложения совершения нотариального действия удаленно в случае, предусмотренном частью шестой статьи 41 настоящих Основ.";

б) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В этом случае отказ от совершения нотариального действия не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности нотариуса.";

в) часть вторую считать частью третьей;

г) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Мотивированное постановление об отказе в совершении нотариального действия удаленно выносится нотариусом без просьбы заявителя не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения информации, подтверждающей оплату нотариального действия, подписывается квалифицированной электронной подписью нотариуса и направляется заявителю в электронной форме.";

22) дополнить статьей 531 следующего содержания:

"Статья 531. Сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами

Сделка может быть удостоверена двумя и более нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия.

Выбор нотариусов, участвующих в удостоверении сделок, предусмотренных настоящей статьей, а также нотариуса, обязанного быть заявителем в случаях, предусмотренных законом, для внесения записей в государственные реестры, осуществляется непосредственно участниками такой сделки.

Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества должно быть произведено с участием нотариуса, осуществляющего свою деятельность в месте, отвечающем требованиям статьи 56 настоящих Основ.

Нотариальное удостоверение сделки производится каждым из нотариусов с соблюдением требований статьи 39 настоящих Основ.

Нотариальное удостоверение сделки двумя и более нотариусами производится в следующем порядке:

проект сделки создается нотариусами в электронной форме посредством единой информационной системы нотариата в соответствии с условиями, согласованными участниками сделки;

каждый участник сделки в присутствии нотариуса подписывает экземпляр сделки в электронной форме простой электронной подписью, требования к которой установлены статьей 442 настоящих Основ, и экземпляр сделки на бумажном носителе, который остается в делах нотариальной конторы;

неизменность текста сделки в электронной форме обеспечивается средствами единой информационной системы нотариата;

экземпляр сделки в электронной форме с совершенной удостоверительной надписью подписывается удостоверившими ее нотариусами их квалифицированными электронными подписями и хранится в единой информационной системе нотариата;

удостоверенная сделка регистрируется в реестре нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, единой информационной системы нотариата.

Договор, удостоверенный двумя и более нотариусами в порядке, предусмотренном настоящей статьей, считается договором, заключенным в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Порядок взаимодействия нотариусов с единой информационной системой нотариата при удостоверении сделки двумя и более нотариусами определяется федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.";

23) статью 56 дополнить частью третьей следующего содержания:

"При удостоверении договора об отчуждении объектов недвижимого имущества двумя и более нотариусами в порядке, предусмотренном статьей 531 настоящих Основ, хотя бы один из нотариусов, участвующих в совершении нотариального действия, должен осуществлять свою деятельность в субъекте Российской Федерации, в котором находится недвижимое имущество, являющееся предметом такого договора.";

24) в части второй статьи 632 слово "усиленной" исключить;

25) часть первую статьи 81 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если лицо обращается за свидетельствованием верности перевода удаленно, изготовленный нотариусом перевод в электронной форме направляется лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия удаленно, в порядке, установленном статьей 443 настоящих Основ.";

26) в статье 86:

а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"При обращении удаленно физических или юридических лиц с заявлением о передаче электронных документов другим физическим или юридическим лицам такая передача осуществляется нотариусом в порядке, установленном статьей 443 настоящих Основ, если соблюдены требования к электронным документам, установленные частью третьей настоящей статьи.";

б) части четвертую - шестую считать соответственно частями пятой - седьмой;

27) в статье 87:

а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"При обращении удаленно к нотариусу для принятия в депозит безналичных денежных средств принятие их в депозит осуществляется нотариусом в порядке, установленном статьей 443 настоящих Основ.";

б) части четвертую - восьмую считать соответственно частями пятой - девятой;

28) в статье 881:

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"При обращении удаленно к нотариусу для принятия на депонирование безналичных денежных средств принятие их на депонирование осуществляется нотариусом в порядке, установленном статьей 443 настоящих Основ.";

б) части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;

29) статью 89 дополнить частью третьей следующего содержания:

"В случае, если лицо обращается за совершением исполнительной надписи удаленно, исполнительная надпись совершается с учетом требований статьи 443 настоящих Основ в виде электронного документа, формат которого установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.";

30) статью 90 дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) договоры поручительства, предусматривающие солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, при наличии в договорах поручительства условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса;

23) договоры об оказании услуг связи в случае неисполнения обязательств по оплате услуг в сроки, установленные в договорах об оказании услуг связи, при наличии в указанных договорах условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса;";

31) в статье 911:

а) часть первую после слов "на основании заявления в письменной форме взыскателя" дополнить словами ", а также в случае его обращения за совершением исполнительной надписи удаленно в порядке, предусмотренном статьей 443 настоящих Основ,";

б) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"При совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности или об истребовании имущества по нотариально удостоверенному договору займа нотариусу предоставляется документ, подтверждающий передачу (перечисление) заемщику денежных средств или передачу ему других вещей.";

в) часть вторую считать частью третьей;

32) статью 94 дополнить частью третьей следующего содержания:

"По заявлению взыскателя электронный документ, на котором совершена исполнительная надпись в электронной форме в соответствии с требованиями статьи 443 настоящих Основ, может быть передан нотариусом в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, посредством единой информационной системы нотариата с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

33) в статье 97:

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"Нотариус принимает на хранение в порядке, установленном статьей 443 настоящих Основ, электронные документы, представленные в виде файла, направленного заявителем в Федеральную нотариальную палату через единую информационную систему нотариата с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением технических требований к представлению электронных документов для хранения нотариусом, утвержденных оператором единой информационной системы нотариата. Оператор единой информационной системы нотариата исключает возможность доступа нотариуса к содержанию представленных для хранения электронных документов. Заявление о принятии на хранение электронных документов и электронные документы, представленные нотариусу для их хранения, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Если для хранения представляются несколько электронных документов, заявитель формирует пакет из этих документов и подписывает его своей усиленной квалифицированной электронной подписью.";

б) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"В заявлении о принятии на хранение электронного документа (пакета электронных документов) указываются наименование файла электронного документа (пакета электронных документов), размер и формат файла электронного документа (пакета электронных документов), срок хранения электронного документа (пакета электронных документов), адрес электронной почты и номер мобильного телефона для информирования заявителя, идентификатор хранилища электронного документа (пакета электронных документов), представленный заявителю оператором единой информационной системы нотариата.

Порядок принятия на хранение и возврата принятого на хранение электронного документа (пакета электронных документов), технические требования к хранению электронного документа (пакета электронных документов) в единой информационной системе нотариата устанавливаются оператором единой информационной системы нотариата.";

в) часть третью считать частью шестой и дополнить ее предложением следующего содержания: "О принятии на хранение электронного документа (пакета электронных документов) нотариус выдает свидетельство в электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью нотариуса и содержащее идентификатор хранилища электронного документа (пакета электронных документов).";

34) статью 98 дополнить частями второй - седьмой следующего содержания:

"Любой нотариус на территории Российской Федерации вправе выдать электронный документ (пакет электронных документов) лицу, сдавшему электронный документ (пакет электронных документов) на хранение, по заявлению этого лица, содержащему идентификатор хранилища электронного документа (пакета электронных документов) и подписанному усиленной квалифицированной электронной подписью этого лица. Порядок оповещения нотариуса, принявшего электронный документ (пакет электронных документов) на хранение, о выдаче электронного документа (пакета электронных документов) определяется оператором единой информационной системы нотариата.

За один месяц до истечения срока хранения электронного документа (пакета электронных документов) заявитель получает уведомление об истечении срока хранения, направленное автоматически единой информационной системой нотариата по адресу электронной почты и номеру мобильного телефона, указанным в заявлении о принятии на хранение электронного документа (пакета электронных документов), и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью оператора единой информационной системы нотариата, сертификат которой создан в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если электронный документ (пакет электронных документов) по истечении срока его хранения не истребован заявителем, заявитель получает направленное автоматически единой информационной системой нотариата в порядке, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, уведомление о том, что через шесть месяцев после истечения срока хранения электронного документа (пакета электронных документов) он будет уничтожен.

За три дня до истечения срока, указанного в уведомлении, предусмотренном частью четвертой настоящей статьи, заявитель получает уведомление о том, что хранимый нотариусом электронный документ (пакет электронных документов) будет по истечении трех дней уничтожен без возможности его восстановления.

Заявитель вправе получить хранимый электронный документ (пакет электронных документов) до истечения срока хранения, при этом плата за совершение нотариального действия не возвращается.

Формы направляемых заявителю автоматически уведомлений об истечении срока хранения электронного документа (пакета электронных документов) устанавливаются оператором единой информационной системы нотариата.";

35) в статье 103:

а) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Обеспечение доказательств в виде осмотра информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", может быть совершено удаленно в порядке, установленном статьей 443 настоящих Основ.";

б) части вторую - шестую считать соответственно частями третьей - седьмой;

36) в статье 1037:

а) дополнить новой частью пятой следующего содержания:

"Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может быть получена лицом, обратившимся за совершением нотариального действия удаленно в порядке, предусмотренном статьей 443 настоящих Основ.";

б) дополнить частью шестой следующего содержания:

"Получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может быть осуществлено с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.";

в) часть пятую считать частью седьмой;

37) наименование главы XX2 изложить в следующей редакции:

"Глава XX2. Удостоверение равнозначности документов";

38) часть вторую статьи 1039 после слов "ее принадлежность" дополнить словом "заявителю";

39) главу XX2 дополнить статьей 1039-1 следующего содержания:

"Статья 1039-1. Удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу

Удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом путем преобразования представленного нотариусу электронного документа посредством изменения его формата (конвертации), означает подтверждение тождественности содержания изготовленного нотариусом путем конвертации электронного документа содержанию представленного нотариусу электронного документа.

Изготовленный нотариусом путем конвертации электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и представленный нотариусу электронный документ, равнозначность которому удостоверена нотариусом.

Изготовленный нотариусом путем конвертации электронный документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Для изготовления электронного документа путем конвертации нотариус использует специальные программно-технические средства единой информационной системы нотариата, позволяющие провести конвертацию.

Нотариальное действие, предусмотренное настоящей статьей, совершается нотариусом только удаленно в порядке, установленном статьей 443 настоящих Основ.".

Статья 2

Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слово "(управляющего);" заменить словом "(управляющего).";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях совершения нотариальных действий удаленно в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, определенных пунктом 1 статьи 71 настоящего Федерального закона, идентификация клиента осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате;".

Статья 3

Внести в статью 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2018, N 1, ст. 66) следующие изменения:

1) пункт 1 части 16 дополнить словами ", а также нотариусам";

2) абзац первый части 18 дополнить словами ", а также нотариусам";

3) часть 19 после слов "указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи," дополнить словом "нотариус";

4) часть 20 после слов "указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи," дополнить словом "нотариус";

5) в части 21 слово "уведомляет" заменить словами "нотариус уведомляют", слово "может" заменить словами "нотариус могут";

6) часть 22 после слова "организации" дополнить словами ", а также нотариусы";

7) часть 24 после слова "организациям" дополнить словами ", а также нотариусам".

Статья 4

Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; 2011, N 31, ст. 4701; 2014, N 23, ст. 2927; 2018, N 1, ст. 82) дополнить словами ", законодательством Российской Федерации о нотариате".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4237, 4294; 2017, N 31, ст. 4767; N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3319) следующие изменения:

1) часть 19 статьи 18 после слов "орган регистрации прав" дополнить словами "или многофункциональный центр";

2) в части 11 статьи 21:

а) в абзаце первом слова "и нотариальной деятельности" исключить;

б) пункт 1 дополнить словами ", либо электронного документа, удостоверенного нотариусом, подписанного простой электронной подписью лица, обратившегося за совершением нотариального действия, и усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса в порядке, предусмотренном статьей 442 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I";

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) электронного образа документа, на основании которого возникло право на объект недвижимости, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 69 настоящего Федерального закона. Удостоверение равнозначности такого электронного образа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе не требуется.";

3) в пункте 1 части 14 статьи 62 после слова "наследодателя" дополнить словами "и его пережившего супруга", слова "у него" заменить словами "у них".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты "б" и "в" пункта 21, пункт 30 и подпункты "б" и "в" пункта 31 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин