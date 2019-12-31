Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке. В Вашингтоне заявили, что это были меры оборонительного характера, направленные на сдерживание Ирана.

Напомним, 29 декабря Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах", которая, по мнению госдепа, виновна в гибели американского контрактника, находившегося в Ираке.

В минувшую пятницу несколько ракет были выпущены по американской военной базе возле города Киркук. Вашингтон обвинил в произошедшем группировку "Катаиб Хезболла", а также Иран, который якобы финансирует ее.