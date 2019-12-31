Посол США эвакуирован из Багдада после попытки штурма посольства

Посол США в Ираке Мэтью Туллер был вынужден спасаться бегством из дипмиссии в Багдаде после того, как демонстранты предприняли попытку штурма здания.

Как сообщают арабские СМИ, дипломат отделался легким испугом и в настоящее время находится в безопасности на американской военной базе. Экстренная эвакуация потребовалась из-за массовой акции протеста сторонников иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Протестующие недовольны недавним налетом ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, более сотни получили ранения.

Как сообщается, собравшиеся подожгли ворота внешнего периметра комплекса. Силам правопорядка пока не удалось вытеснить манифестантов с прилегающей территории.