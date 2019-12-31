Прирост населения США в 2019 году оказался самым низким за сто лет

Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие. Об этом говорится в распространенном в понедельник отчете Бюро переписи населения США.

Как информирует издание Hill со ссылкой на отчет ведомства, число американцев выросло примерно на 1,5 миллиона человек, что составляет менее половины процента от 328 миллионов человек, проживающих в Соединенных Штатах.

Только в восьми штатах страны сохранился рост уровня рождаемости, в то время как в 42 штатах и столичном округе Колумбия в 2019 году рождаемость была ниже, чем в 2018 году. При этом смертность превышает рождаемость в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.

Замедлению темпов роста численности населения способствовало также и падение уровня миграции в США. Ранее сообщалось, что в 2020 году Соединенные Штаты сократят прием беженцев до исторического минимума - не более 18 тысяч человек. В 2019 году предельное количество допускаемых в США иммигрантов было ограничено 30 тысячами.