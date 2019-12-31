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31.12.2019 04:12
Рубрика: В мире

Прирост населения США в 2019 году оказался самым низким за сто лет

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие. Об этом говорится в распространенном в понедельник отчете Бюро переписи населения США.

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Как информирует издание Hill со ссылкой на отчет ведомства, число американцев выросло примерно на 1,5 миллиона человек, что составляет менее половины процента от 328 миллионов человек, проживающих в Соединенных Штатах.

Только в восьми штатах страны сохранился рост уровня рождаемости, в то время как в 42 штатах и столичном округе Колумбия в 2019 году рождаемость была ниже, чем в 2018 году. При этом смертность превышает рождаемость в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.

Замедлению темпов роста численности населения способствовало также и падение уровня миграции в США. Ранее сообщалось, что в 2020 году Соединенные Штаты сократят прием беженцев до исторического минимума - не более 18 тысяч человек. В 2019 году предельное количество допускаемых в США иммигрантов было ограничено 30 тысячами.

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