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31.12.2019 20:30
Рубрика: В мире

Протестующие не смогли проникнуть в американское посольство в Багдаде

Текст: Владимир Шилов

Сторонники иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" не смогли проникнуть в американское посольство в ходе беспорядков в Багдаде. Об этом во вторник заявил представитель Госдепартамента. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
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"Американские сотрудники в безопасности, проникновения (в здание дипмиссии - примечание "РГ") не было", - отметили в ведомстве. Сообщается, что посол США в Ираке Мэтью Туллер по стечению обстоятельств находится в запланированной ранее поездке, и вовсе не был экстренно эвакуирован морскими пехотинцами на американскую военную базу. "Он возвращается в посольство", - информировали в Госдепе.

Посол США эвакуирован из Багдада после попытки штурма посольства

Акции протеста шиитов в иракской столице вылилась во вторник в ожесточенные столкновения на прилегающей к дипмиссии территории. Собравшиеся предприняли несколько попыток прорваться в здание, которые не увенчались успехом. В результате инцидента был убит американский контрактник - предположительно сотрудник охраны.

Президент США Дональд Трамп возложил всю ответственность за нападение на Иран и пообещал не оставить инцидент без ответа.

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