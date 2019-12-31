Протестующие не смогли проникнуть в американское посольство в Багдаде

Сторонники иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" не смогли проникнуть в американское посольство в ходе беспорядков в Багдаде. Об этом во вторник заявил представитель Госдепартамента. Его слова приводит РИА Новости.

"Американские сотрудники в безопасности, проникновения (в здание дипмиссии - примечание "РГ") не было", - отметили в ведомстве. Сообщается, что посол США в Ираке Мэтью Туллер по стечению обстоятельств находится в запланированной ранее поездке, и вовсе не был экстренно эвакуирован морскими пехотинцами на американскую военную базу. "Он возвращается в посольство", - информировали в Госдепе.

Акции протеста шиитов в иракской столице вылилась во вторник в ожесточенные столкновения на прилегающей к дипмиссии территории. Собравшиеся предприняли несколько попыток прорваться в здание, которые не увенчались успехом. В результате инцидента был убит американский контрактник - предположительно сотрудник охраны.

Президент США Дональд Трамп возложил всю ответственность за нападение на Иран и пообещал не оставить инцидент без ответа.