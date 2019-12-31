Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Президенты России и Украины провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Владимира Зеленского.

Была подчеркнута важность "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. "Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры позитивно оценили обмен удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных" между Киевом и Донбассом. Это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже и способствует укреплению взаимного доверия.

Была подчеркнута необходимость продолжения последовательной реализации Минских договоренностей сторонами внутриукраинского конфликта.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.