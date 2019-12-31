Минувшим летом во многих российских регионах массово гибли пчелы. По мнению большинства специалистов, причиной мора стало бесконтрольное применение пестицидов для обработки сельскохозяйственных культур и неосведомленность об этом пчеловодов. Ярославский регион эта беда не коснулась, но здесь тоже задумались над тем, как сохранить, а лучше приумножить численность полосатых тружениц, без которых о хороших урожаях фруктов, овощей и всего прочего, что растет и цветет в садах и на полях, можно даже не мечтать.

Не сидеть в тени

По данным регионального департамента АПК, пчеловодством на территории области занимаются 1650 личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и всего десять крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). При этом все пасеки произвели за 2018 год (более свежих данных нет) 173,6 тонны товарного меда. Итоги 2019-го будут явно хуже, потому что весной в период медосбора было дождливо.

Поскольку фермеров-пчеловодов в регионе всего десяток, отрасль, можно сказать, пока существует "по углам" и в основном обеспечивает личные потребности самих пасечников и их семей. При этом каждый пчеловод решает свои проблемы (со сбытом излишков меда, обеспечением пчелопакетами, ветеринарными препаратами и так далее), как правило, сам. Никакого отраслевого объединения, существовавшего когда-то, сегодня в регионе нет. Поэтому областной департамент АПК первым делом предложил пчеловодам снова его создать. А чтобы претендовать на гранты и развиваться дальше - организовывать КФХ и кооперативы.

- Нам нужно понять, как заниматься продвижением пчеловодства на территории области, - считает директор регионального департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин. - Здесь надо взвесить: либо сидеть в тени, либо двигаться вперед. Если каждый будет действовать по отдельности, мы в конечном итоге не сможем добиться включения в госпрограммы и других мер поддержки.

Развитие каждого отдельно взятого пчеловодческого хозяйства и всех их вместе, по словам представителей департамента АПК, возможно лишь при условии создания КФХ и кооперативов: сбытовых, снабженческих, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих - каких угодно. Потому что в таком случае можно получить миллионные гранты. Например, начинающий фермер в случае победы в конкурсе получает до трех миллионов рублей. Если же кроме пчел у него есть коровы или овцы, максимальная сумма гранта вырастает до пяти миллионов. На развитие семейных ферм можно выиграть до 30 миллионов, а на создание материально-технической базы кооператива - до 70. Понятно, что грантов не так много, как хотелось бы, но они есть и, как говорят в департаменте, "реально работают".

Где медоносный конвейер?

Кстати, четыре ярославских фермера-пчеловода с 2012 года уже получили гранты - в общей сложности больше четырех миллионов рублей. Но если о КФХ и кооперации друг с другом подавляющее большинство пчеловодов еще размышляют, то с необходимостью создания ассоциации или союза для решения общих проблем согласны, в общем, все. Как выяснилось, финансовая поддержка владельцам пасек, безусловно, нужна, но еще нужнее - создание так называемого медоносного конвейера, который, увы, зависит совсем от другой отрасли сельского хозяйства - растениеводства, в большей степени - семеноводства.

- Главный для нас вопрос - это взаимосвязь с сельхозпредприятиями, которые сеют медоносные растения, - уверен пчеловод из Тутаевского района Алексей Кравченко. - Это даже важнее финансовой поддержки, потому что, если у пчеловода есть медоносный конвейер, он свое все равно возьмет. Если семеноводство будет развиваться, будем развиваться и мы.

- Будут сеять медоносы - мы начнем увеличивать количество пчелосемей, - поддерживает коллегу пчеловод из Некрасовского района Николай Четвериков. - Узнаю я, например, что неподалеку фермер собирается посеять 20 гектаров фацелии, я могу с ним в доле или самостоятельно увеличить пасеку. Буду вывозить на его поле, допустим, 50 пчелосемей. Ведь, судя по специализированной литературе 1930-х годов, медосбор в центральном регионе страны составлял 40-50 килограммов с семьи, а сегодня, дай бог, - 20 - 25.

Раньше производители семян многолетних трав кооперировались с пчеловодами, а те вывозили ульи на поля для опыления растений

Пчеловоды рассказывают, что когда-то в регионе производители семян многолетних трав для откорма скота кооперировались с пчеловодами, и те вывозили ульи на поля для опыления растений. В выигрыше были все: пасечники получали мед, семеноводы - отличный урожай. Сегодня такого взаимодействия нигде почти нет. Вся надежда - на луговое разнотравье. Фермер-семеновод из Ярославского района Андрей Ширяев, например, для получения хороших урожаев семян бобовых культур сам стал пасечником - у него около полусотни пчелосемей.

А вот пчеловод из Борисоглебского района Анна Маркова до недавнего времени договаривалась с руководством крупного агрохолдинга, которое предоставляло ей поле, и сама сеяла там медоносы для своих пчел. Но у холдинга сменился хозяин, и Анна опасается, что теперь могут возникнуть проблемы.

- Нам срочно необходима ассоциация, объединение, чтобы мы могли решать свои проблемы, куда-то обратиться, - уверена борисоглебский пчеловод. - Было бы очень хорошо, например, согласовывать с сельхозпредприятиями севооборот.

В одной связке

Как признал замдиректора департамента АПК Сергей Камышенцев, растениеводство в регионе "имеет серьезный дефицит семян практически всех видов сельхозкультур". Все аграрные предприятия семена закупают.

- Но мы сегодня активно развиваем эту отрасль, - заверил чиновник. - В первую очередь, конечно, производим семена клевера. Высеваем клевер разных периодов созревания, расширяем перечень бобовых культур. Новое направление - люцерна, она очень востребована. Ряд предприятий рассматривают люпин и донник, есть положительный опыт с посевами фацелии. И нам теперь надо выстроить диалог семеноводов и пчеловодов, как-то их подружить, вернуться к старой модели взаимодействия.

По словам Сергея Камышенцева, в 2020 году обязательно будут организованы встречи пчеловодов с агрономической службой, чтобы они тоже участвовали в решении вопросов.

Кроме того, есть идея создать для каждого района области карту с информацией, где, что и когда планируется высевать, чтобы пчеловоды могли доставлять на эти территории свои ульи. Ну и, конечно, предстоит наладить взаимодействие с сельхозпредприятиями в деле обработки посевов пестицидами, чтобы пчеловоды заранее знали, когда состоится обработка конкретного поля с медоносами и чем именно.

- Нам сегодня необходимо беречь пчелу. Она серьезнейший стержень биоценоза, который в интенсивном сельском хозяйстве страдает, - поясняет Сергей Камышенцев. - Не будет пчелы - погибнет мир. Потому что ничего не опылится, не созреет, а значит, нечего будет есть. Это подтолкнуло нас к тому, чтобы объединить и защитить пчеловодов.

Компетентно

Валерий Холодов, заместитель председателя правительства Ярославской области:

- Происходившая в этом году массовая гибель пчел на территории России не затронула Ярославскую область. По оценкам экспертов, именно гибель порядка 40 тысяч пчелосемей в 25 регионах, а также плохие погодные условия стали причиной значительного роста цен на мед. Причем, как считают аналитики, тенденция сохранится и в следующем сезоне. Именно поэтому мы решили использовать свое конкурентное преимущество и в будущем году сделать пчеловодство одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона. Выйти на рынок мы собираемся со своими новыми брендами, которые станут гарантией высокого качества, - "Ярославский пасечник" и "ЯрКооП". Также в следующем году собираемся взаимодействовать в этом направлении с Республикой Башкортостан, которая славится своими пчеловодческими традициями. В частности, мы хотим рассмотреть возможность производства бортникового меда в нашем регионе. Кроме того, в Ярославской области будет проведена исследовательская работа - для выявления маршрутов полетов пчел и предотвращения обработки полей, через которые они проходят. К 2021 году появится региональная программа поддержки пчеловодства.