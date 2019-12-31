Упавшей в цирке Владивостока гимнастке сделали вторую операцию

Вторую операцию провели гимнастке, упавшей с высоты в цирке Владивостока. Девушка находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Организм борется, и врачи настроены оптимистично, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что артистка сорвалась с пятиметровой высоты из-за своей ошибки, так как вовремя не зацепилась за страховочную петлю.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит проверку о возможном нарушении требований охраны труда.