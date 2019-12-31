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31.12.2019 16:03
Рубрика: Видео

Видео: "обочечник" на Land Rover врезался в придорожный столб

Текст: Вадим Давыденко

Такие видео добавляют позитива аккуратным водителям, строго соблюдающим знаки и разметку, с уважением относящимся к остальным участникам движения, независимо от уровня крутости машины. Когда нарушитель ПДД тут же, не отходя от кассы, на глазах у всех получает воздаяние, проколов колесо или съехав в кювет - это не совсем по закону, но по справедливости. Карма - говорят в таких случаях все, даже атеисты.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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То, что произошло с Land Rover Freelander в Иркутске - проявление именно ее, кармы. Автомобиль нахально поехал по обочине, стремясь объехать пробку, и забыл, что обочина занесена снегом. Не учел разницу в сцеплении правых и левых колес, тех, что ехали по асфальту, и тех, что по снегу. И врезался в придорожный столб.

Но выводов, кстати, все равно не сделал: с места аварии уехал по своим делам всё так же по обочине...

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#видео #авто