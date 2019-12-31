МВД подтвердило гибель полицейского после нападения на пост в Магасе

Министерство внутренних дел подтвердило гибель сотрудника полиции в результате нападения боевиков на пост ДПС в Магасе, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В городе Магасе был убит инспектор ОГИБДД Отдела МВД РФ старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев", - говорится в заявлении МВД.

Руководство министерства выразило соболезнования родным и близким Зелимхана Кокорхоева. У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Напомним, что на пост ДПС при въезде в Магас напали несколько бандитов. По некоторым данным, их личности установлены. Нападавших удалось нейтрализовать, один уничтожен, второй в больнице. После нападения в городе отменены праздничные мероприятия.