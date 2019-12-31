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31.12.2019 13:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму мощность Сакской ТЭЦ увеличена до 120 мегаватт

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Ольга Котенева/ РГ Фото: Ольга Котенева/ РГ
Фото: Ольга Котенева/ РГ

В Крыму вторая очередь парогенераторных установок Сакской ТЭЦ мощностью 32 мегаватта готова ко вводу в эксплуатацию. Об этом свидетельствуют завершившиеся комплексные испытания генерирующего оборудования электростанции - сообщила пресс-служба АО "СО Единой энергосистемы".

- Комплексные испытания и тестирование генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ стали заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию второй очереди ПГУ, по результатам которого обеспечен ввод генерирующего оборудования ПГУ 120 МВт Сакской ТЭЦ в полном объеме, - говорится в сообщении.

Фото: Юлия Крымова
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Вторая очередь ПГУ Сакской ТЭЦ, как и первая, введенная в эксплуатацию в 2018 году, построена на основе оборудования исключительно отечественного производства - четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных установок по 16 мегаватт каждая. На первом этапе были введены четыре газотурбинных агрегата мощностью 22,5 мегаватта каждый, построенных компанией "ОДК-ГТ".

Программа комплексных испытаний предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблоков ТЭС с номинальной нагрузкой, работу с минимальной нагрузкой в течение восьми часов, а также подтверждение маневренных характеристик генерирующего оборудования. Перед испытаниями специалисты Черноморского регионального диспетчерского управления энергосистемы РК и Севастополя произвели расчет с учетом подключения новых генерирующих мощностей.

Сакская станция общей мощностью 120 мегаватт стала первым в России объектом генерации, возведенным за столь короткий период (строительные работы начались осенью 2017 года) и с использованием оборудования исключительно отечественного производства. Общая стоимость объекта - 14,2 миллиарда рублей.

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