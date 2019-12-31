В Симферополе в январе откроется первая часть СК "Крым-спорт"

В Симферополе завершен первый этап реконструкции регионального спортивно-тренировочного центра "Крым-Спорт" на улице Гагарина. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Строители отчитались о готовности гимнастического зала, а также тренировочного зала борьбы и тяжелой атлетики. На втором этаже размещены тренажерный зал, санузлы, помещения уборочного инвентаря и рекреационные помещения.

- После новогодних каникул в залы завезут всю необходимую мебель и оборудование. Тогда же юные спортсмены смогут приступить к тренировкам в родном спорткомплексе, - рассказал Михаил Храмов. - Завершение строительно-монтажных работ во всем спортцентре предполагается в 2020 году, а в ввод в эксплуатацию - в первом квартале 2021 года.

В здании общей площадью более 12000 квадратных метров также запроектирован универсальный крытый спортзал для соревнований и тренировочных занятий по разным видам единоборств, художественной гимнастике, волейболу и баскетболу. Трибуны комплекса рассчитаны на 1200 зрителей. Предусмотрен и зал тяжелой атлетики. Отдельно выделены блоки с комнатами отдыха для спортсменов, административные, инвентарные, тренерские, раздевальные и душевые помещения.

- Официальное открытие первого блока центра "Крым-Спорт" (современных тренировочных залов для занятий хореографией, гимнастикой и всех видов единоборств), запланировано на начало января, - сообщил проинспектировавший стройку председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. - Залы будут оснащены современной техникой и аппаратурой для проведения республиканских, всероссийских и международных соревнований по всем видам борьбы и танцевальным видам спорта.

Справка "РГ"

Региональный спортивно-тренировочный центр "Крым-Спорт" создан на местеразрушенного плавательного бассейна "Динамо", построенного в 1978 году и проработавшего без капремонта более 20 лет. В 2000 году бассейн размером 50 на 25 и глубиной пять метров закрылся. Система водоснабжения и водоочистки спортсооружения пришла в негодность, а чаша бассейна треснула. Поэтому было принято решение построить на его месте многофункциональный спортивный комплекс общей площадью более 12 тысяч квадратных метров.