Роспотребнадзор предупредил об угрозе заболеть пневмонией при поездке в Китай

С начала декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэнь) тяжелой формой пневмонии невыясненной этиологии заболело 27 человек. Об этом 31 декабря 2019 года сообщили китайские СМИ со ссылкой на администрацию города Ухань. Эту информацию сегодня распространил Роспотребнадзор, чтобы предупредить российских туристов, решивших отметить Новый год в Китае.

"По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. По информации Муниципального департамента здравоохранения, случаев передачи вируса от человека человеку не установлено. Все заболевшие изолированы, в отношении контактных организовано медицинское наблюдение", - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Ситуацию взяла под контроль Национальная комиссия по здравоохранению КНР - сегодня в Ухань прибыла группа экспертов для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, - уточняют в российском надзорном ведомстве.

Официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по ситуации пока отсутствуют.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.