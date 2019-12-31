Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин во время прогулки по Тверской улице поздравил горожан с 2020 годом.

"От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в ваши дома! С Новым годом!" - написал Собянин ранее в соцсети "ВКонтакте".

Во время прогулки мэр фотографировался с гостями праздника.

Напомним, праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" стартовал в Москве 31 декабря на Тверской. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.