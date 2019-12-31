Новости

Жильцов дома в центре Москвы экстренно эвакуировали 21:58
Неизвестный ударил ножом мужчину в автобусе на юго-западе Москвы 21:50
США направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде 21:33
В Магасе отменены новогодние торжества после нападения на полицейских 21:22
Собянин поздравил москвичей с Новым годом 21:08
В РФ разработали требования по содержанию животных в цирках и зоопарках 21:07
Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе 20:58
Протестующие не смогли проникнуть в американское посольство в Багдаде 20:30
Кирилл Альшевский возглавил белорусский футбольный клуб БАТЭ 20:25
Посол РФ в БиГ: 2020-й год пройдет под знаком 75-летия Победы 20:10
Глава Мордовии исполнил новогодние мечты детей 19:57
Сотрудник полиции погиб под обстрелом поста ДПС в Ингушетии 19:15
Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке 19:09
Лукашенко поручил срочно завершить энергетические переговоры с Россией 18:59
Медведев и Лукашенко обсудили вопросы поставок углеводородов 18:43
В Петербурге начата проверка по факту невыплаты зарплаты ретейлером 18:30
Трамп назвал отличной координацию антитеррористических служб США и РФ 18:15
Самые запоминающиеся видео уходящего 2019 года 18:00
Генпрокуратура опубликовала сводный план проверок бизнеса на 2020 года 17:49
Появилась информация о планах на новые фильмы про Гарри Поттера 17:30
В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек 17:09
Петербуржцам пообещали снег в новогоднюю ночь 17:02
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею 16:46
Британские СМИ: Россия могла стать ассоциированным членом НАТО в 1995 году 16:39
Премьер Болгарии назвал заговором проблемы с водоснабжением 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
31.12.2019 21:08
Рубрика: Власть

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин во время прогулки по Тверской улице поздравил горожан с 2020 годом.

"От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в ваши дома! С Новым годом!" - написал Собянин ранее в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин в новогоднем обращении призвал к единству и взаимопониманию

Во время прогулки мэр фотографировался с гостями праздника.

Напомним, праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" стартовал в Москве 31 декабря на Тверской. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.

Власть Работа власти Общество Ежедневник Праздники Москва Мэр Москвы Новый год РГ-Видео

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом
Рогозин рассказал о главных конкурентах России в космосе
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Медведев: Газовый контракт с Украиной - это компромисс