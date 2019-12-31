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31.12.2019 10:30
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Hyundai Creta заработал максимальную оценку в краш-тесте

Текст: Михаил Азнавуров

Пассивную безопасность нового компактного кроссовера Kia Seltos впервые проверили в независимых испытаниях, это сделала австралийская ассоциация ANCAP.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Протокол ANCAP включает пять видов тестов: 1) фронтальный удар о 40-процентное перекрытие на скорости 64 км/ч. 2) боковой удар. 3) удар о столб. 4) стендовые испытания кресел. 5) тест на безопасность пешеходов.

Для испытаний взяли базовую версию Seltos для австралийского рынка. Из систем безопасности у нее - шесть надувных мешков, АБС, автоматическое торможение, контроль за движением по полосе, датчик давления в шинах. Заметим, что хотя в Австралии и Новой Зеландии левостороннее дорожное движение, в эти страны поставляются Seltos корейского производства (с правым рулем, разумеется), хотя в другие "праворульные" страны импортируются Seltos индийской сборки.

Фото: Пресс-служба Opel.
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Машина показала себя на отлично - заработала максимально возможные пять звезд. Безопасность взрослых пассажиров оценили в 85%, детей - в 83%, травмобезопасность пешеходов - 61%, комплексы активной безопасности - 70%.

Напомним, что в начале 2020 года продажи Kia Seltos начнутся и в России. Для нас машину выпускают по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на калининградском заводе "Автотор". В конфигурации с 2,0-литровым мотором (149 л.с.), вариатором, передним приводом в комплектации Luxe кроссовер будет стоить от 1 349 900 рублей. Остальные цены объявят чуть позже.

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