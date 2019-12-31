В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

В Госдуме оценили вступление в силу ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Это серьезная защита заемщиков от произвола микрофинансовых организаций, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, что нововведение в России вступит в силу с 1 января. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать долг более чем в 1,5 раза. Ограничение распространяется, в том числе, и на неустойки.

Это только первый этап для защиты заемщиков от произвола микрофинансовых организаций, заявил Аксаков, которого цитирует RT. В дальнейшем власти, по его словам, планируют продолжить меры. Ведь цель - ограничить закредитованность россиян и защитить их от кредитной кабалы.

Нововведения, считает парламентарий, позволят улучшить социальное самочувствие заемщиков.