В ЛНР обнаружили следы пыток у выданных Киевом пленных

Медики Луганской народной республики констатировали последствия сильнейшего физического и психологического давления на пленных, выданных днем ранее Киевом.

"Двадцать пациентов отмечали, что к ним были применены различные методы физического воздействия и психологического, - передает РИА Новости слова главврача Луганской республиканской клинической больницы Олега Вольмана. - Поэтому, конечно же, реабилитация потребует длительного периода использования медикаментов, но и помощи психологов".

По оценкам врачей, у многих побывавших в украинском плену отмечены многочисленные переломы плечевых суставов.

Напомним, что 29 декабря состоялся первый за два года обмен пенными между Украиной и провозглашенными республиками. Киев передал ЛНР и ДНР 124 удержанных ранее человека, а республики - 76.