"Воину России" 100 лет

Прошедший год был полон различных событий - радостных, печальных и просто юбилейных. Удивительно, но один из очень значимых для Вооруженных сил России юбилеев прошел мимо внимания СМИ, даже тех, что находятся в ведении военного ведомства.

В 2019 году исполнилось 100 лет первому военному изданию Красной Армии, дожившему до наших дней - журналу, многократно менявшему свои названия от "Красноармейца" до "Советского воина", но всегда остававшимся "Воином России".

Нынешний главный редактор журнала - капитан первого ранга в запасе Игорь Христофоров перебрал массу архивных материалов, нашел много интересного. И поделился историей журнала с читателями "Российской газеты".

Почему "Красноармеец" появился в 1919 году? Как считает Христофоров и что подтверждено его архивными изысканиями, идеологическим отцом журнала стал Троцкий, как, впрочем, и всей Красной Армии. В 1919 году Советская власть висела на волоске, и тем, кто за нее сражался, по мнению Льва Троцкого, нужен был печатный орган, который в яркой, но в то же время доступной форме объяснял, за что они воюют и погибают.

В середине апреля 1919 года он подписал приказ по Реввоенсовету о создании политотдела и выпуску журнала "Красноармеец" для поднятия боевого духа бойцов Восточного фронта, где тогда решалась судьба Советской власти.

Интересная историческая деталь. Тогда в Москву прибыл с расформированного Крымского фронта видный партийный деятель того времени Ивар Смилга. Он посчитал, что политический отдел для Красной армии - слишком мелко. Настоял на преобразовании его в Политуправление, которое и возглавил. Литературный журнал "Красноармеец" стал любимым детищем товарища Смилги. Он лично подобрал сотрудников в редакцию. Главным редактором поставил секретаря политотдела Дмитрия Полуяна, художником - Дмитрия Моора, который ровно через год в перерыве между созданиями обложек журнала нарисует знаменитый плакат "Ты записался добровольцем?".

В первом номере "Красноармейца", вышедшем в мае, была статья Смилги с разоблачением морального облика Колчака, пафосный текст Полуяна о необходимости празднования 1 мая, корреспонденция о революции в Германии, рассказ "Братья" о подвиге красноармейца, много стихотворений и две полосы карикатур на царский режим, которые сейчас мы назвали бы комиксом.

На первых книжках журнала стояла надпись: "Этот номер продаже не подлежит. Прочитай и передай другому". А на пачках журнала, отправлявшихся на фронт, обязательно приклеивалось указание: "Доставлять наравне с боеприпасами".

После Гражданской войны были закрыты многие издания, в том числе и военные, в основном конъюнктурные, но "Красноармеец" продолжал выходить. В тридцатые годы журнал открыл много новых имен. В частности, свои первые рассказы Дмитрий Фурманов печатал в "Красноармейце" с 1922 года. Они были хорошей предпосылкой для создания "Чапаева". Со страниц журнала шагнул в литературу "Железный поток" Серафимовича. Отрывки романа "Цусима" Новиков-Прибой доверил именно военному литературному журналу. Одну из глав "Тихого Дона" Михаил Шолохов опубликовал в "Красноармейце" раньше, чем в журнале "Октябрь".

А были еще статьи наркомвоенмора Ворошилова и научные очерки генерала Карбышева, популяризировавшего инженерное дело, работы Вавилова, Обручева, Мичурина, Павлова. И сотни маленьких незамысловатых рассказов о жизни казармы, кубрика, полигона.

Номера двадцатых годов отличались очень крупным шрифтом для текстов. Разгадка проста - командиры и комиссары использовали журнал для устранения неграмотности среди бойцов новых призывов. А таких было очень много.

Двадцатые годы - эпоха так называемых целевых номеров: номер к юбилею Красной Армии, номер об авиации, антирелигиозный номер, номер о летних учебных лагерях, номер о Парижской коммуне, номер к 50-летнему юбилею Ленина.

Один из номеров 1923 года может вызвать удивление. На четвертой странице обложки нарисовано какое-то чудовище с огромной фашистской свастикой на груди и в типовой германской фуражке без козырька. На него шли в атаку красноармейцы. Фактически почти за двадцать лет до начала Великой Отечественной "Красноармеец" предугадал, с кем предстоит сразиться Красной Армии.

В 1924 году начала выходить газета "Красная Звезда", и журнал стал ее литературным приложением. Впрочем, уже в 1926 году "Красноармеец" вновь стал органом Главного политуправления РККА.

В год своего десятилетия журнал объединили с другим военным литературным собратом, и он вобрал в свое новое название имена обоих изданий - "Красноармеец и краснофлотец". Более десяти лет он выходил с двойным названием, причем порой на пару лет исчезал союз "и" в названии.

Мало кто знает, что у истоков создания Литературного института имени М. Горького стоял бывший главный редактор журнала "Красноармеец" Юрий Краснопольский. В 1933 году он был заместителем Александра Фадеева в комиссии Союза писателей СССР по организации института, именно на него легла основная нагрузка по разработке документации, выбора здания и приема первых студентов. В состав комиссии Краснопольский включил всю редколлегию "Красноармейца", поэтому военный журнал можно с полным правом считать крестным отцом гражданского Литературного института.

Первый военный номер журнала, вышедший в конце июня 1941 года, был полон веры в скорую победу над врагом. В нем были напечатаны очерки о героях Великой Отечественной. В следующем номере на полосе появился в черно-белом виде плакат активно сотрудничавшего с журналом Ираклия Тоидзе "Родина-мать зовет!", ставший символом начального периода войны. Со страниц журнала он шагнул на улицы советских городов и сел.

Со страниц журнала шагнул в известность в 1942 году и бравый солдат Василий Теркин. Александр Твардовский публиковал новые главы поэмы о самом неунывающем герое войны в "Красноармейце" почти в каждом номере вплоть до середины 1945 года. Сам герой Василий Теркин был придуман группой поэтов во главе с Твардовским в газете Ленинградского военного округа еще во время финской войны. По их замыслу, Теркин был военкором, остро бичующим поведение нерадивых бойцов, и совсем не походил на нового Теркина, балагура и бывалого солдата, способного повернуть любую ситуацию на фронте в свою пользу.

Твардовский вообще очень любил журнал "Красноармеец". Все свои стихотворения во время войны он в первую очередь присылал в этот журнал.

Ни в какое иное время не печаталось на страницах журнала столько известных писателей, как в военное четырехлетие. А у многих из них были десятки публикаций. Например, у Ильи Эренбурга, Александра Твардовского и Степана Щипачева - более тридцати. Более двадцати раз выступал на журнальной полосе со своими стихотворениями Василий Лебедев-Кумач, десятки стихов опубликовали Алексей Сурков, Сергей Михалков, Самуил Маршак, Евгений Долматовский. В военной истории журнала остались публикации Алексея Толстого и Леонида Леонова, Константина Паустовского и Андрея Платонова, Алексея Серафимовича и Бориса Лавренева.

Несмотря на тяжелейшее время, в журнале периодически появлялись детективные и приключенческие произведения. К примеру, повесть Льва Шейнина "Граф Монтекристо" в 1943 году печаталась в нескольких номерах. Никакого отношения к Дюма она не имела. Графом Монтекристо звали хулигана, оказавшегося на свободе после того, как немцы разбомбили тюрьму. Попав на свободе на оккупированную территорию, он полностью перековался и начал в одиночку совершать диверсии против немцев.

Главным карикатуристом журнала был Борис Ефимов. Под его яркие и одновременно хлесткие рисованные произведения отдали четвертую, цветную полосу. Политработники вырезали ее и вывешивали на стволах деревьев, чтобы сотни бойцов и командиров могли ознакомиться с карикатурами Бориса Ефимова и посмеяться над гротескными изображениями фашистов и их вождей. В 1943 году на журнал стали работать Кукрыниксы - объединенные в одном псевдониме знаменитые в те годы три художника-карикатуриста: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. Их работы на последней странице обложки пользовались огромной популярностью на фронте.

В сдвоенном № 3-4 журнала за 1943 год был опубликован новый Гимн Советского Союза. Текст поэтов Сергея Михалкова и Гарольда Эль-Регистана с нотами Александра Александрова занял центральный разворот.

За годы войны тираж "Красноармейца" поднялся с двадцати до двухсот пятидесяти тысяч экземпляров в месяц. С 1942 года начала выходить "Библиотечка "Красноармейца". Сначала она задумывалась как сатирическая. Но позже библиотечка явно посерьезнела. И приобрела всесоюзную популярность. Закрылась она только в переломном 1991-м.

Нелегкий труд редакционного коллектива был отмечен в конце войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1944 года за успешную работу по-военному, политическому и культурному воспитанию личного состава и в ознаменование 25-летия со дня выхода первого номера редакция журнала "Красноармеец" была награждена орденом Красной Звезды.

После окончания Великой Отечественной журнал развивался очень динамично. Можно сказать, что каждое десятилетие в его послевоенной истории - тема для диссертации.

В 1947 году изменилось название журнала. Он стал "Советским воином". Это имя журнал носил дольше всего в своей столетней истории. Достаточно полистать его страницы за разные годы и можно сразу почувствовать пульс времени.

Пятидесятые - это эпоха резкого перехода от обожествления Сталина до полного его низвержения с пьедестала. Рисованные обложки постепенно сменяются фотографиями, а структура номера становится такой, какой потом будет долгие-долгие годы: статья большого начальника в генеральских погонах на открытии номера, первая цветная вклейка с фоторепортажем о боевой учебе, вторая - с картинами художников, а между ними - короткие рассказы, стихи и корреспонденции из театров и музеев и, наконец, карикатуры, кроссворд и песня с клавиром в конце журнала.

Шестидесятые - это цветные вкладки с Хрущевым на кукурузных полях и первые вкладыши с рассказом о великих событиях той эпохи.

Каждый полет в космос, начиная с Юрия Гагарина, обязательно отмечался таким вкладышем. В один ряд с космонавтами по героизации в те годы были способны стать только подводники-атомщики. Имена тех, кто первыми всплыл на Северном полюсе, журнал открыл не только стране, но и всему миру.

Семидесятые - это появление первых полноценных, хотя и чересчур приглаженных очерков о простых тружениках полигонов и дальних океанских походов. Именно в семидесятые в журнале начинают появляться романы и повести, которые печатаются в нескольких номерах с продолжением, а иллюстрации к ним достигают наивысшего уровня мастерства. Можно с уверенностью сказать, что ни у одного журнала в стране не было в те годы таких изумительно качественных по исполнению иллюстраций к литературным произведениям.

Восьмидесятые - это плавный переход от материалов познавательного плана до резко критических и даже разоблачительных текстов. Дедовщина в армии, бедствующие без квартир офицерские семьи, хищения и казнокрадство, землячество и контрактная армия - все, что было раньше под запретом, вылилось на журнальные полосы.

Главным редактором в конце 1980-х был полковник Леонид Петрович Головнев. Успех руководимого им журнала обуславливался не только горбачевской гласностью, но и тем, что подобрался, можно сказать, очень творческий коллектив с совершенно креативным мышлением. Журнал имел ежемесячные дайджесты на шести языках мира ‒ английском, немецком, французском, испанском, португальском и арабском.

Выходила "Библиотечка", "Иллюстрированное приложение" и молодежное приложение "Боевой товарищ". Редакция "Советского воина" в те годы имела видеоприложение и даже выпустила один документальный фильм. После целого ряда организационно-штатных процедур именно это видеоприложение через много лет превратилось в известный ныне телеканал "Звезда".

Именно тогда, в конце восьмидесятых, тираж "Советского воина" достиг своего абсолютного максимума - полутора миллионов экземпляров в месяц. Военный журнал стал первооткрывателем имен и тем, которые раньше находились под грифом "совершенно секретно".

Под рубрикой "Творцы паритета" было впервые сказано о том, что созданием подводных лодок в стране занимаются три КБ - "Лазурит", "Малахит" и "Рубин". Журнал первым раскрыл имена их руководителей и опубликовал интервью с ними. Впервые было обнародовано имя создателя стратегической системы "Тайфун" - академика и генерального конструктора Сергея Никитича Ковалева. Выдающиеся создатели самого современного оружия и талантливые руководители оборонных производств Сергей Павлович Непобедимый и Аркадий Георгиевич Шипунов также были открыты соотечественникам "Советским воином".

Настоящей сенсацией стал фоторепортаж о жизни и службе одной из бригад спецназа. Для этого потребовалось специальное разрешение Генштаба. Впервые в открытой печати были опубликованы фотографии настоящих разведчиков специального назначения и было убедительно доказано, что совсем не саперные лопатки - их главное оружие.

Журнал уверенно шел в гору, набирал популярность и сотни тысяч новых подписчиков, в том числе за рубежом. Но тут пришла осень 1991-го со всеми вытекающими последствиями.

В течение 1990-х журнал заставили трижды сменить название. В середине 1992 года бывшего тогда главным редактором подполковника Николая Иванова вызвали к большому генералу, и большой генерал сказал ему: "Покажите мне хоть одного советского воина, и я оставлю прежним название журнала". Задача оказалась невыполнима, и тогда было принято решено взять на обложку название популярного тогда романа Валентина Пикуля "Честь имею". Хотя о какой воинской чести в те годы можно было говорить? Да и наличие глагола в названии журнала свидетельствовало об отсутствии вкуса. Но тогда от смены названия зависело само его существование.

Журнал стал выходить нерегулярно - то раз в два месяца, то раз в три, а потом и вовсе завис, говоря современным компьютерным языком, на полгода. Невзирая на это, редакционная машина работала как часы. Каждый месяц в секретариат сдавались готовые номера, и каждый месяц они складывались в стопку на углу стола ответственного секретаря.

Зато потом, когда было принято решение переименовать журнал в "Воин" и сделать его выпуск ежемесячным, уже лежали в готовности тексты и фотографии сразу шести или семи номеров. С новым названием журнал стал толще и уже больше напоминал литературное издание, чем его советский предшественник.

Впрочем, реформаторский дух не угас. В 1997 году перед новым руководством журнала была поставлена задача сделать его из литературно-художественного и общественно-политического только литературным. Для этого приказали изменить название на современное, "Воин России", и сделать обложку похожей на обложки других литературных монстров того времени - "Нового мира" и "Знамени".

Продолжалось это три года. Но жизнь взяла свое, и фотография вновь вернулась на первую страницу обложки. А чуть позже туда вернулся и орден Красной Звезды, заслуженная награда издания.

Сегодня "Воин России" - солидный литературно-художественный журнал. Вполне возможно, что с воссозданием Главпура он вновь станет и общественно-политическим. Поживем - увидим.