Volkswagen Arteon прошел сертификацию в России

Volkswagen сертифицировал для продажи на российском рынке купеобразную Volkswagen Arteon. Об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства, которое появилось недавно в базе Росстандарта.

Как ранее сообщала "Российская газета", новинка выйдет в продажу на наш рынок в 2020 году. Цены на модель для России пока не оглашаются, однако, в Германии, где Volkswagen Arteon уже давно продается, он доступен по цене от 50 тысяч евро, что соответствует примерно 3,4 млн рублей.

Российским покупателям, судя по информации из ОТТС, будут предлагаться переднеприводные и полноприводные лифтбеки Volkswagen Arteon, оборудованные 2,0-литровыми моторами в 280- и 190-сильных версиях. В качестве трансмиссии на автомобилях используется 7-скоростная роботизированная коробка DSG.

Версии Volkswagen Arteon для продажи на рынке России получили разнообразные системы помощи водителю - контроль курсовой устойчивости, систему помощи при экстренном торможении, а также систему распределения тормозного усилия. В списке оснащения модели предусмотрены также круиз-контроль, климат-контроль, камера заднего вида, навигационная система, система помощи при парковке и другое оборудование.

В линейке немецкого автопроизводителя Volkswagen Arteon сменил седан Volkswagen CC. Новая модель разработана на модульной платформе MQB, которая также применяется и для Volkswagen Passat нового поколения.