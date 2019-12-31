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31.12.2019 16:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Arteon прошел сертификацию в России

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen сертифицировал для продажи на российском рынке купеобразную Volkswagen Arteon. Об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства, которое появилось недавно в базе Росстандарта.

Как ранее сообщала "Российская газета", новинка выйдет в продажу на наш рынок в 2020 году. Цены на модель для России пока не оглашаются, однако, в Германии, где Volkswagen Arteon уже давно продается, он доступен по цене от 50 тысяч евро, что соответствует примерно 3,4 млн рублей.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Российским покупателям, судя по информации из ОТТС, будут предлагаться переднеприводные и полноприводные лифтбеки Volkswagen Arteon, оборудованные 2,0-литровыми моторами в 280- и 190-сильных версиях. В качестве трансмиссии на автомобилях используется 7-скоростная роботизированная коробка DSG.

Версии Volkswagen Arteon для продажи на рынке России получили разнообразные системы помощи водителю - контроль курсовой устойчивости, систему помощи при экстренном торможении, а также систему распределения тормозного усилия. В списке оснащения модели предусмотрены также круиз-контроль, климат-контроль, камера заднего вида, навигационная система, система помощи при парковке и другое оборудование.

В линейке немецкого автопроизводителя Volkswagen Arteon сменил седан Volkswagen CC. Новая модель разработана на модульной платформе MQB, которая также применяется и для Volkswagen Passat нового поколения.

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#Volkswagen