За злоупотребление "аварийкой" могут ввести наказание

- В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки, - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Особенно пропускную способность снижают машины, стоящие на "аварийке" в несколько рядов, отметил он.
На деле же граждане, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам, говорится в письме.
Милонов также привел в пример случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог. Этим занимаются музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры. При этом остановить движение на дороге можно совершенно безнаказанно, отметил он.
Так, в Москве начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа.
Депутат попросил главу ГИБДД оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного ограничения движения.
Ранее Милонов предлагал главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом.