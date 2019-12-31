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31.12.2019 09:16
Рубрика: Внутренняя политика

За злоупотребление "аварийкой" могут ввести наказание

Текст: Татьяна Замахина
В России могут ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки. Наказывать предлагается водителей, злоупотребляющих "аварийкой", а также граждан, иными способами перегораживающих дороги. С предложением на эту тему выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении в адрес главы ГИБДД Михаила Черникова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки, - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Особенно пропускную способность снижают машины, стоящие на "аварийке" в несколько рядов, отметил он.

На деле же граждане, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам, говорится в письме.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Милонов также привел в пример случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог. Этим занимаются музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры. При этом остановить движение на дороге можно совершенно безнаказанно, отметил он.

Так, в Москве начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа.

Депутат попросил главу ГИБДД оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного ограничения движения.

Ранее Милонов предлагал главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом.