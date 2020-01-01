АвтоВАЗ поднял цены на все Lada

С 1 января Волжский автогигант повысил цены на весь модельный ряд Lada. В среднем автомобили отечественной марки подорожали на 2,3%.

Заметнее всего прибавила флагманская Lada Vesta - базовый седан теперь стоит 629 900 рублей (+3,8%), "автоматическая" модификация Vesta AT - 751 900 рублей (+2%), метановая Vesta CNG - 836 900 (+1,8%), "вседорожный" седан - 776 900 рублей (+2,5%), универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross - 706 900 рублей (+2,6%) и 813 900 рублей (+2,8%) соответственно. Самая дорогая в линейке Lada модель Vesta Sport подорожала до 1 042 900 рублей (+1,5%).

Стоимость "бюджетника" Lada Granta в кузове седан теперь составляет 455 900 рублей (+2,5%), универсал Granta Cross стоит от 574 900 рублей (+2,7%), "драйверская" Granta Drive Active - от 640 900 рублей (+1,7%).

Внедорожник Lada 4x4 вырос в цене до 538 900 рублей (+2,9%). Универсал Largus в пятиместном исполнении подорожал до 615 900 рублей (+3%), кросс-версия - до 775 900 рублей (+3,2%), с приставкой CNG - до 897 900 рублей (+2%).

Меньше всех надбавка затронула высокий хэтчбек Lada Xray - до 619 900 рублей (+0,8%), его кросс-версия на "механике" стала дороже до 767 900 рублей (+1%), Xray Cross с "вариатором" - до 854 900 рублей (+0,9%).

Об увеличении розничных цен стало известно благодаря мониторингу официального сайта марки. Ранее завод не объявлял о новогоднем "подарке". АвтоВАЗ изменил прайсы без каких-либо объяснений и пресс-релизов.

Отметим, новогоднее повышение является традицией для всех автомобильных брендов российского рынка, в том числе и Lada.

Напомним, за весь 2019 год компания пересматривала цены на свою продукцию три раза. В предыдущий раз Лады дорожали в августе. В январе автомобили подорожали на 2,5-3% из-за изменения ставки НДС. В июле изменение цен на 5 тысяч рублей связывалось с инфляционными процессами.