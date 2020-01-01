Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом

В Instagram-аккаунте, созданном родными Анастасии Заворотнюк для поддержки артистки, появилось поздравление - от лица Анастасии и ее семьи.

"От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!" - говорится в подписи к архивному фото.

Далее сообщается, что "всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите".

Напомним: последние месяцы 2019 года о состоянии здоровья 48-летней "прекрасной няни" поступали самые тревожные сведения. Сообщалось, в частности, что у артистки диагностировали рак мозга.

Что семья Анастасии долгое время никак не комментировала, призывая не верить "инсайдерам", лишь недавно подтвердив - Заворотнюк и в самом деле проходит лечение.