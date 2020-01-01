Известному математику Валерию Козлову сегодня исполнилось 70 лет

Хотя давно завоевал место в мировой науке, много лет возглавлял знаменитый Математический институт РАН, люди, далекие от серьезной науки, узнали его имя только в 2017 году. Тогда скандал вокруг отмены выборов нового президента РАН привлек к академии внимание всей страны. Было решено их перенести с весны на осень. Именно тогда Валерий Козлов был назначен исполняющим обязанности главы Российской академии наук. Правительство в этот сложнейший для академии период доверило ему подготовить и провести новые выборы предельно прозрачно и корректно. Сразу же начались разговоры, что Козлов и будет новым президентом. Но 11 апреля в интервью "Российской газете" он заявил, что у него нет таких амбиций, что не планирует выдвигать свою кандидатуру. После избрания 26 сентября 2017 года президентом РАН Александра Сергеева академик Козлов сложил полномочия, оставшись вице-президентом РАН. Кстати, этот пост он занимал уже более 15 лет.

Достижения математика Козлова сделали его авторитетом в мировой науке. Достаточно сказать, что им решены некоторые знаменитые математически проблемы, в частности, задача Пуанкаре об отсутствии новых аналитических интегралов в задаче о вращении тяжелого несимметричного твердого тела с неподвижной точкой, задача Чаплыгина о падении твердого тела в безграничном объеме идеальной жидкости, задача Пенлеве-Голубева о ветвлении решений в плоскости комплексного времени и наличия полного набора голоморфных первых интегралов уравнений Гамильтона. Впервые он дал полное и строгое доказательство теоремы о неустойчивости равновесий в поле с гармоническим потенциалом, высказанной Ирншоу.

Но Валерий Козлов не только авторитетный ученый и организатор науки. Еще одна сфера его интересов - молодежь. Он много лет занимается школами для одаренных детей, олимпиадами по математике, подготовкой школьных учебников. Академик Козлов удостоен многих наград, он лауреат Государственной премии в области науки и техники.