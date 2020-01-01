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01.01.2020 00:30
Рубрика: В мире

Макрон в новогоднем обращении пообещал осуществить пенсионную реформу

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французский президент Эмманюэль Макрона, выступив с новогодним обращением к соотечественникам, которое транслировалось главными телеканалами и радиостанциями страны, заявил, что пенсионная реформа будет доведена до конца.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT

"Перед нами стоят большие задачи. Что касается пенсионной реформы, то она будет реализована. Она предоставит всем гражданам равные права и обеспечит им достойный пенсионный уровень",- подчеркнул глава Пятой республики.

Он также сообщил о том, что дал указание премьер-министру Эдуару Филиппу и его команде "достигнуть быстрого компромисса" с представителями деловых кругов и с теми профсоюзами, которые изъявят желание принять участие в переговорах.

Отметим, что эти переговоры должны состояться 7 января - за два дня до объявленного профсоюзами общенационального дня протестов против пенсионной реформы.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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При этом Эмманюэль Макрон дал понять, что по ряду аспектов реформы возможны подвижки. В частности, речь идет о профессиях, которые связаны с тяжелыми физическими нагрузками. По его словам, люди, занятые на таких работах получат возможность выходить на пенсию раньше других. Правда, не уточнил насколько.

Французы, которые в своем большинстве разделяют позицию профсоюзов, требующих поставить крест на реформе, ждали обращение президента с нетерпением. Скорее всего, многих из них позиция главы государства разочарует.

Ряд политиков, и в первую очередь левого толка, критически оценили президентское обращение. Так, лидер партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что "Макрон объявил войну миллионам французов, которые не хотят этой реформы". В свою очередь глава французской компартии Фабьен Руссель считает, что Макрон сделал выбор в пользу "силового противостояния", а поэтому его оппонентам "следует провести мобилизацию сил".

Новый 2020-й обещает быть горячим.

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