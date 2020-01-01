Новые правила регистрации автомобилей разъяснили в МВД

При присвоении государственного регистрационного номера будет обеспечена привязка кода региона на нем к субъекту регистрации владельца транспортного средства.
К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов.
Законом также вводится нанесение дополнительной маркировки, что позволит однозначно идентифицировать автомобили, если "родной" VIN был изменен в результате коррозии, ремонта, или противоправных действий третьих лиц.
Кроме того, уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. Такие автомобили регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем, а по достижению собственником 16-летнего возраста, регистрация прекратится по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его повзрослевшим собственником.
Теперь при обращении в подразделение Госавтоинспекции для проведения любых регистрационных действий доверенное лицо владельца транспортного средства обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.
Для временного допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, вывозимых за пределы страны, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака "Транзит", которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.
Уточнены сведения, вносимые в регистрационный документ в части корректировки категории транспортного средства в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
Основания для отказа в совершении регистрационных действий, предусматривают случаи нахождения транспортного средства в розыске и несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, а также наличия запретов или ограничений на проведение регистрационных действий.
В Госавтоинспекции МВД России подчеркивают, что принятие данного закона будет способствовать повышению качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защите законных интересов граждан, а также совершенствованию системы регистрации транспортных средств.