Новые правила регистрации автомобилей разъяснили в МВД

Вступившим сегодня в силу законом о регистрации вводятся положения, предусматривающие возможность постановки машины на учет как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без нее, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях на основании волеизъявления владельца, сообщается на сайте МВД России.

При присвоении государственного регистрационного номера будет обеспечена привязка кода региона на нем к субъекту регистрации владельца транспортного средства.

К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов.

Законом также вводится нанесение дополнительной маркировки, что позволит однозначно идентифицировать автомобили, если "родной" VIN был изменен в результате коррозии, ремонта, или противоправных действий третьих лиц.

Кроме того, уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. Такие автомобили регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем, а по достижению собственником 16-летнего возраста, регистрация прекратится по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его повзрослевшим собственником.

Теперь при обращении в подразделение Госавтоинспекции для проведения любых регистрационных действий доверенное лицо владельца транспортного средства обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Для временного допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, вывозимых за пределы страны, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака "Транзит", которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.

Уточнены сведения, вносимые в регистрационный документ в части корректировки категории транспортного средства в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Основания для отказа в совершении регистрационных действий, предусматривают случаи нахождения транспортного средства в розыске и несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, а также наличия запретов или ограничений на проведение регистрационных действий.

В Госавтоинспекции МВД России подчеркивают, что принятие данного закона будет способствовать повышению качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защите законных интересов граждан, а также совершенствованию системы регистрации транспортных средств.