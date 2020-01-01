Победитель "Голоса" Аскер Бербеков получит миллион рублей

В итоге победил Аскер Бербеков, которому отдали свои голоса 66,1% проголосовавших зрителей. Лирический тенор, продемонстрировавший впечатляющий артистизм, умение петь красиво, легко, романтично, высоко, - пожалуй, он единственный из всех финалистов - уже сформировавшийся артист, способный хоть завтра выходить на сцену и профессионально петь романсы, баллады или арии из опер. Наставником Аскера на проекте был Константин Меладзе - композитор и продюсер, вдумчивый и основательный музыкант, точно выверяющий каждую ноту, интонацию и считающийся мэтром интеллигентной, умной поп-музыки. Именно таким артистом теперь проявил себя и Аскер Бербеков.

Помимо справедливо обрушившейся на него славы, он получит и чек на 1 миллион рублей.

Кстати

Лучшим наставником зрители признали Сергея Шнурова. Его ученик Антон Токарев занял в финале второе место.