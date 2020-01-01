Победитель "Голоса" Аскер Бербеков получит миллион рублей

Новости

Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона" 00:15
Семь человек ранены в первый день года в баре Западной Вирджинии 01.01.2020
Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака 01.01.2020
В Петербурге автомобиль сбил группу пешеходов 01.01.2020
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу 01.01.2020
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации 01.01.2020
Рассекречен роскошный кроссовер Genesis 01.01.2020
Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве 01.01.2020
Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии 01.01.2020
Путин утвердил изменения в структуре и штате службы судебных приставов 01.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 01.01.2020
В Волгоградской области два человека погибли в ДТП 01.01.2020
АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 01.01.2020
В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой 01.01.2020
Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек 01.01.2020
Американке, которую не стали оперировать в США, оплатили лечение на Кубани 01.01.2020
Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для "сотен друзей" 01.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020
Под Екатеринбургом полицейские застрелили дебошира с монтировкой 01.01.2020
Видео: в Китае велосипедист попал под грузовик и выжил 01.01.2020
Редкие виды обезьян погибли в результате пожара в немецком зоопарке 01.01.2020
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии 01.01.2020
В Сочи накануне Рождества пройдет парусная регата 01.01.2020
В Индокитае под слоем лавы найден кратер от огромного метеорита 01.01.2020
В 2019 году рост населения США оказался самым низким за последние 100 лет 01.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
01.01.2020 23:41
Рубрика: Культура

Победитель "Голоса" Аскер Бербеков получит миллион рублей

Текст: Александр Алексеев
Завершился 8-й сезон вокального конкурса Первого канала. Впервые все за годы проекта в финал вышли только мужчины. И впервые конкурсанты так часто решались исполнять собственные песни. А Антон Токарев из команды Сергея Шнурова сделал это и в финале, исполнив песню "Жить в кайф". А кроме того, при голосовании через SMS теперь система присылала ответ с просьбой подтвердить свое действие - тоже впервые. И значит, уж точно результаты были абсолютно справедливы.
Фото: Скриншот с видео Первого канала Фото: Скриншот с видео Первого канала
Фото: Скриншот с видео Первого канала
Фото: РИА Новости
Каких песен нам не хватило в этом году

В итоге победил Аскер Бербеков, которому отдали свои голоса 66,1% проголосовавших зрителей. Лирический тенор, продемонстрировавший впечатляющий артистизм, умение петь красиво, легко, романтично, высоко, - пожалуй, он единственный из всех финалистов - уже сформировавшийся артист, способный хоть завтра выходить на сцену и профессионально петь романсы, баллады или арии из опер. Наставником Аскера на проекте был Константин Меладзе - композитор и продюсер, вдумчивый и основательный музыкант, точно выверяющий каждую ноту, интонацию и считающийся мэтром интеллигентной, умной поп-музыки. Именно таким артистом теперь проявил себя и Аскер Бербеков.

Помимо справедливо обрушившейся на него славы, он получит и чек на 1 миллион рублей.

Кстати

Лучшим наставником зрители признали Сергея Шнурова. Его ученик Антон Токарев занял в финале второе место.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу
Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите