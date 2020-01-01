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01.01.2020 21:25
Рубрика: Легковые авто

Рассекречен роскошный кроссовер Genesis

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

1 января 2020 года Genesis представил официальные изображения первого в истории бренда кроссовера.

Новый SUV создан на базе уникальной платформы бренда, разработанной для автомобилей с задним приводом, и в качестве опции будет доступен также в полноприводной версии. Буква "V" в названии модели GV80 означает универсальность ("Versatility"), которую может предложить корейская премиум-марка.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Над дизайном кроссовера работали специалисты фирменных студий в Корее, США и Германии. В первую очередь автомобиль выделяется решеткой радиатора Crest Grille, обрамленной высокотехнологичными фарами Quad Lamps.

Фирменные элементы дизайна марки узнаются в облике GV80 сразу же. Характерная "параболическая линия" проходит вдоль боковых сторон кузова и подчеркивается выраженными, мощными линиями над каждым из колес, делая акцент солидности новой модели.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Интерьер автомобиля воплощает идею красоты открытого пространства - один из характерных элементов архитектурной эстетики Южной Кореи. Каждая деталь выполнена в стиле минимализма, а панель приборов и органы управления расположены высоко на одном уровне с "командирской" посадкой водителя.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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По всей передней панели расположены узкие вентиляционные отверстия, что подчеркивает ширину салона, приборная панель которого получила минимальное количество физических кнопок и новый сенсорный экран для управления настройками климата. На центральной консоли расположен похожий на драгоценный камень вращающийся селектор переключения передач с электронным управлением.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Genesis GV80 выйдет на местный рынок уже в январе. Как ранее сообщала "РГ", кроссовер также появится и в России.

Фото: Пресс-служба Genesis
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По предварительной информации, перечень моторов для Genesis GV80 будет составлен из бензиновых "четверки" с турбонаддувом 2,5 л. (300 л.с.), атмосферного V6 3,5 л. (375 л.с.) и дизельной рядной "шестерки" 3,0 л. (274 л.с.). Коробка передач - 8-скоростной "робот" с двумя мокрыми сцеплениями. Также стоит ждать подзаряжаемый гибрид.

В России можно купить седаны Genesis G70, G80, G90 и G90 L. Цена на G70 начинается от 2 189 000 рублей, за G80 просят минимум 2 810 000 рублей, а за флагманский G90 - от 4 690 000 рублей. Реализация автомобилей Genesis на нашем рынке за 11 месяцев 2019 года достигла 1934 единиц, показав рост на 19%.

Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis