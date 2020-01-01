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01.01.2020 09:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владивосток официально стал столицей Приморья

Текст: Анна Бондаренко

В первый день нового года Владивосток официально стал столицей Приморского края - в силу вступил региональный закон "О статусе административного центра Приморского края", принятый 27 ноября 2019 года.

До этого сложившуюся ситуацию можно было назвать парадоксальной: в 2017 году Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа, выполняя представительские функции, так как на его территории расположены органы государственной власти края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств. При этом город не являлся столицей Приморья, входящего в состав ДФО. Сделать Владивосток административный центром официально предлагалось много раз, но дело было доведено до логического завершения только недавно.

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Законодательную инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока. Как пояснил ее председатель Андрей Брик, "принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях".

В бюджете Приморья на 2020 год уже предусмотрено выделение 300 миллионов рублей, которые будут направлены на благоустройство, в основном на гостевых маршрутах, и на организацию праздничных мероприятий. Порядок дальнейшего финансирования столичных функций Владивостока определит правительство региона.

Напомним, указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток президент России подписал 13 декабря 2017 года.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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