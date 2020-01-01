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01.01.2020 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавших сотрудников ДПС в Магасе перевезут в Москву

Текст: Роман Мерзляков

Двоих правоохранителей, пострадавших при нападении на пост в Магасе, отправляют в столицу, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СКР по Ингушетии.

Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе

Спецборт в среду вылетает в Москву, где пациентам окажут медицинскую помощь. Трое сотрудников полиции находятся в сознании, их состояние оценивается, как средней тяжести.

Атака на пост ДПС в Магасе произошла 31 января. В результате погиб один полицейский, пострадали трое. Нападавшие были нейтрализованы. Один из них был ранен и находится в бессознательном и тяжелом состоянии.

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