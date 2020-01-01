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01.01.2020 12:00
Рубрика: Авто

Учиться водить автомобиль разрешили с 16 лет

Текст: Владимир Баршев
Учиться водить легковой автомобиль и грузовик теперь можно с 16 лет. С 1 января вступили в силу поправки в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

С сегодняшнего дня обучать вождению в автошколах на категорию "В" и "С" можно с 16 лет. То есть сажать такого обучающегося за руль и выпускать его на дороги, но под строгим присмотром инструктора. Это не значит, что с 16 лет он получит права и будет ездить по дорогам. Это обучать его можно, начиная с этого возраста. А права он получит в свои 18 лет. Пока не приняты поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые изменят это положение.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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К обучению управлению автобусами теперь допускаются граждане, которым исполнилось 20 лет.

Также новыми правилами введены понятия "обучающий вождению" и "обучающийся вождению". До сих пор ни статус ученика, ни статус инструктора определены не были. В результате, в случае ДТП с участием учебного транспорта возникала неразбериха, кто за что отвечает.

Теперь обучать вождению можно на автомагистралях. До сих пор выезд на скоростные дороги для учеников был закрыт. То есть окончив автошколу и получив права, начинающие водители просто не представляли себе, как управлять машиной на скоростных дорогах. Этот пробел устранили.

Сделано послабление в отношении иностранцев. Теперь они смогут обращаться в любое подразделение Госавтоинспекции независимо от места пребывания на территории России. До сих пор они могли это сделать только по месту регистрации.

Фото: Пресс-служба Opel.
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Расширился перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Если у Госавтоинспекции есть сведения об отсутствии у образовательной организации соответствующей лицензии в период прохождения кандидатом в водители обучения, в допуске к сдаче экзаменов будет отказано.

Также водитель, ранее лишенный права управления, сможет открыть новую категорию только после возврата изъятого у него водительского удостоверения.

Все остальные поправки, непосредственно связанные с проведением экзамена, вступят в силу с 1 октября 2020 года. Напомним, что тогда в прошлое уйдет один из экзаменов - проверка первоначальных навыков управления - так называемая, площадка. Но элементы этого экзамена войдут в практический экзамен. Поэтому практический экзамен станет сложнее.

#ПДД