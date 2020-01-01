В новогодних гуляниях приняли участие 6,5 млн человек по всей России

В праздничных мероприятиях в ночь на 1 января 2020 года приняли участие около 6,5 миллионов человек. Всего по всей России было организовано 10,5 тысячи новогодних мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Безопасность во время гуляний обеспечивали 67,4 тысячи полицейских. Помимо них для обеспечения правопорядка были привлечены сотрудники Росгвардии, частные охранные организации и народные дружины.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в МВД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новогодних гуляниях в Москве минувшей ночью и днем приняли участие 2,7 миллиона человек.