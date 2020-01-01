В России выросли страховые пенсии

Как и обещало правительство, индексация проведена с коэффициентом, примерно в два раза превосходящим процент годовой инфляции. По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей. У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход увеличился до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы с 1 апреля на 7% пропорционально увеличению прожиточного минимума пенсионера. Этот вид пенсий получают почти 4 млн работающих и неработающих пенсионеров.

Граждане, которые в плюс к пенсии имеют право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, получат еще одну прибавку с 1 февраля. ЕДВ по плану проиндексируют на 3,8% - в соответствии с годовым уровнем инфляции. Таких льготников сейчас в стране 15 млн.

В ПФР также отметили, что повышение пенсий и пособий в 2020 году проводится по-новому принципу. Это касается получателей минимальных пенсий, размеры которых не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Они в дополнение к пенсии получают социальную доплату, покрывающую этот разрыв. При этом до прошлого года действовал порядок: если после индексации пенсия достигала, сравнивалась или превышала планку прожиточного минимума, доплату у пенсионера снимали. И в результате размер получаемой суммы после индексации у него оставался практически на прежнем уровне. В прошлом году, когда из-за этого многие пенсионеры не дождались обещанной прибавки в тысячу рублей, правила было решено изменить. Теперь социальная доплата остается у пенсионера и после индексации.

Сельские пенсионеры, проработавшие не менее 30 лет на селе, в 2020 году также будут получать 25-процентную прибавку к фиксированной выплате. Правительство расширило список профессий и должностей работников сельского хозяйства, имеющих право на эту льготу.

Что касается работающих пенсионеров, им, как и раньше, пересчитают размер выплат с 1 августа - в соответствии с пенсионными коэффициентами, заработанными за предыдущий год. В ПФР напоминают, что ежегодная индексация у ¬работающих пенсионеров "заморожена" - размер пенсии им пересчитают после завершения работы с учетом всех пропущенных индексаций за годы работы.